Chồng mượn ô tô của anh vợ, cầm theo 20 triệu đi họp lớp đại học, nửa đêm mới mò về: Thêm 1 chi tiết khiến vợ con sốc

Mọi năm, lớp đại học của chồng tôi đều tổ chức họp lớp rất hoành tráng. Toàn những địa điểm đắt đỏ trong thành phố, những bữa ăn trị giá ngang bằng chiếc xe máy tay hay những bữa rượu nồng nặc mùi tiền là điều mà chồng tôi hay kể về những cuộc họp lớp đó. Và lần nào, anh cũng đòi đi cho bằng được dù sau đó, gia đình phải lâm vào cảnh "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" suốt vài tháng sau.

Bất chấp vay tiền, mượn xe ô tô xịn để ra oai với bạn bè khi đi họp lớp

Năm nay, chồng tôi lại thông báo họp lớp vào đầu tháng 5. Tôi tính toán các khoản chi tiêu trong nhà, thấy còn dư ra 5 triệu, đinh ninh vậy là đủ rồi. Mọi năm, anh cũng chỉ đem từng ấy tiền đi thôi, dù khi về thế nào cũng thở than, bảo bạn bè giàu có, tiêu tiền như nước còn mình thì có vài triệu trong túi nên không dám hé miệng nói chuyện nhiều. Tôi bảo anh đừng đi nữa, đi họp lớp mà rước uất ức, khó chịu vào người thì đi làm gì, vừa phí tiền vừa mệt thân? Chồng lại chê tôi không học đại học, không có bạn bè giàu có thì làm sao hiểu được lý do anh đi họp lớp đều đặn. Bởi anh muốn tìm một cơ hội đổi nghề từ bạn bè mình, anh chán nản công việc hiện tại... Đủ lý do nhưng bản thân tôi thấy không lý do nào hợp tình hợp lí. Tất cả chỉ để bao biện cho việc "thích tụ tập" của chồng mà thôi.

Tôi đưa 5 triệu cho chồng, bảo anh đừng tiêu ài phung phí quá, đó là toàn bộ số tiền còn lại trong nhà. Nhưng chồng lại tức tối. Anh nói cầm 5 triệu chính là tự vả mặt mình. Anh bắt tôi về nhà ngoại, vay tiền bên ngoại và mượn xe ô tô xịn của anh vợ để ra oai với bạn bè. "Thằng nào cũng đi ô tô, mặc vest bóng bẩy, chỉ có mỗi thằng này là đi chiếc xe máy, trong ví có vài triệu bạc, thử hỏi ngẩng mặt lên làm sao với người ta?". Chồng tôi rú lên như vậy và sau đó thì lầm bầm mấy ngày sau. Bất đắc dĩ, tôi phải hỏi mượn anh trai chiếc xe ô tô và 20 triệu đồng cho chồng đi họp lớp.

Ảnh minh họa.

Ngày anh đi, tôi cũng dặn dò rất nhiều, rằng anh đừng tiêu hết số tiền đó. 20 triệu không phải ít. Hơn nữa, chúng tôi còn phải trả nợ cho ngân hàng vì mới mua nhà, còn 2 đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học; tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Anh gắt gỏng, bảo tôi nhiều lời quá rồi lái ô tô.

Đến những bữa cơm nghẹn đắng, không thể nuốt trôi và câu nói rơi nước mắt của con gái 3 tuổi

Chồng tôi đi họp lớp từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm mới thấy có người lái xe chở anh về, họ còn đòi tôi 500 ngàn tiền công. Tôi dìu chồng vào nhà, anh ấy vẫn còn vỗ ngực tự hào rằng mình rất giỏi, năm nay đã có thể ngẩng cao mặt gọi nhân viên thanh toán chứ không cần mượn cớ đi vệ sinh như mấy năm trước. Rồi họ còn đi tăng 2, tăng 3 nên mới về trễ. Tôi cầm áo vest của chồng treo lên giá, làm cho anh ly nước cam để giải rượu. Sẵn tiện, tôi lấy ví chồng ra xem thì tá hỏa khi thấy trong ví trống rỗng, không còn đồng nào nữa?

Tôi hỏi chồng tiền đâu hết rồi? Anh ấy cười một cách tự hào: "Hết rồi, thằng này được khen là hào phóng đấy, biết chưa? Hãnh diện, rất hãnh diện. Người có tiền đúng là có quyền, có tiền thật là sướng...". Toàn những câu vô nghĩa mà một gã say nói nhưng khiến mặt mũi tôi tối sầm lại.

Ảnh minh họa.

Một tuần nay, gia đình tôi phải ăn cơm đạm bạc hết sức. Có bữa chỉ có chút thịt rang ít ỏi hoặc cái trứng, còn lại là canh rau và nước mắm. Mỗi bữa cơm, tôi lại nghẹn họng, nuốt không trôi nổi vì quá uất giận chồng.

Hôm qua, con gái còn hỏi tôi: "Mẹ ơi, con thèm ăn canh sườn, con không thích ăn trứng chiên nữa đâu?". Tôi rơi nước mắt, vỗ về con rằng đợi tôi có lương, tôi sẽ mua sườn cho con ăn. Còn chồng tôi cúi đầu vào bát cơm, chẳng biết anh ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi thấy mặt anh ấy đỏ lên.

Vì một buổi họp lớp, vì cái gọi là sĩ diện đàn ông mà cả gia đình lâm vào cảnh khổ sở mấy tháng sau để trả nợ, liệu có đáng không? Hay do tôi quá dung túng, chiều chồng nên mới ra hậu quả này?