Chồng hoa hậu “nghèo nhất” vừa "bắt tay" đưa 50 máy bay Airbus thế hệ mới về Việt Nam

Ở tuổi 31, doanh nhân này đang giữ ghế Chủ tịch Vietravel Airlines và tham gia vào kế hoạch mở rộng đội bay quy mô lớn của hãng. Thỏa thuận mua 50 máy bay Airbus vừa được ký tại Pháp đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình của anh.

Ngày 10/9, tại Điện Élysée ở Paris, Vietravel Airlines và Airbus đã trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống CH Pháp Emmanuel Macron. Theo thỏa thuận, Vietravel Airlines sẽ mua 20 máy bay A220 và 30 máy bay thuộc dòng A321, dự kiến gồm A321neo và A321XLR. Các đợt bàn giao dự kiến bắt đầu từ năm 2029. Trong khoảnh khắc ký kết, bên cạnh ông Đỗ Quang Hiển – Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group – là anh Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch T&T Group kiêm Chủ tịch Vietravel Airlines.

Ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group, cùng ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch T&T Group, Chủ tịch Vietravel Airlines và ông Wouter van Wersch, Chủ tịch Airbus International trao thỏa thuận hợp tác mua 50 máy bay thế hệ mới

Ở tuổi 30, đây là một trong những quyết định kinh doanh đáng chú ý nhất gắn với tên tuổi của vị doanh nhân thuộc thế hệ 9X.

Từ vị trí chuyên viên đến những vai trò lớn hơn

Sinh năm 1995, Đỗ Vinh Quang là con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển, nhà sáng lập T&T Group. Sau thời gian học tập tại Anh, anh trở về Việt Nam và bắt đầu công việc tại chính tập đoàn của gia đình.

Điểm đáng chú ý là những ngày đầu ở T&T Group của anh không bắt đầu bằng một vị trí quản lý cấp cao. Theo chia sẻ trước đây, anh từng làm việc tại Ban Đầu tư, trải qua khoảng hai năm làm việc và thực tập tại tập đoàn trước khi bước vào những vai trò lớn hơn.

Năm 2020, khi mới 25 tuổi, anh được giao vị trí Chủ tịch CLB Hà Nội. Thời điểm đó, việc một doanh nhân còn rất trẻ đứng đầu một CLB bóng đá giàu thành tích thu hút nhiều sự chú ý.

Nhưng với Đỗ Vinh Quang, đây cũng là giai đoạn thử thách. Anh từng chia sẻ rằng quyết định đảm nhiệm vị trí Chủ tịch CLB là một “sự phiêu lưu”, nhất là khi ngay sau đó bóng đá Việt Nam bước vào giai đoạn nhiều biến động bởi Covid-19.

Từ môi trường bóng đá, anh có thêm một trải nghiệm quản trị đặc thù: làm việc với một tổ chức có tính đại chúng cao, nơi mỗi quyết định đều nhanh chóng được đặt dưới sự quan sát của công chúng.

Bước ngoặt mang tên Vietravel Airlines

Nếu Hà Nội FC là dấu mốc khiến cái tên Đỗ Vinh Quang được biết đến rộng rãi, thì Vietravel Airlines lại mở ra một chương khác trong con đường của anh.

Cuối năm 2024, Vietravel Airlines gia nhập hệ sinh thái T&T Group. Đến tháng 4/2025, anh Đỗ Vinh Quang được bầu làm Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines nhiệm kỳ 2025-2030, chính thức đánh dấu sự tham gia trực tiếp của T&T Group vào bộ máy quản trị của hãng.

Hàng không khác bóng đá ở chỗ những quyết định lớn thường cần một khoảng thời gian dài để nhìn thấy kết quả. Đội bay, mạng đường bay, nguồn vốn, nhân lực và năng lực vận hành đều phải được tính toán đồng thời.

Vietravel Airlines vì vậy bắt đầu một quá trình củng cố nguồn lực và tăng dần số lượng tàu bay thuộc sở hữu. Chiếc Airbus A321 đầu tiên thuộc sở hữu của hãng được đưa vào khai thác từ tháng 6/2025. Trong năm 2026, hãng tiếp tục bổ sung tàu bay, hướng tới việc gia tăng năng lực khai thác và mở rộng mạng bay.

50 máy bay và bài toán đường bay mới

Thỏa thuận với Airbus đưa câu chuyện của Vietravel Airlines sang một quy mô khác.

20 chiếc A220 được lựa chọn cho định hướng “khai mở thị trường”, khi quy mô phù hợp của dòng máy bay này cho phép hãng thử nghiệm và phát triển những kết nối mới. A220 có tầm bay khoảng 6.300-6.700 km tùy phiên bản, trong khi A321neo và A321XLR có khả năng phục vụ những đường bay có nhu cầu cao hơn và các chặng quốc tế dài hơn.

Đáng chú ý, A321XLR có tầm bay khoảng 8.700 km. Đây là yếu tố tạo thêm dư địa cho Vietravel Airlines khi hãng định hướng mở rộng mạng bay từ các thị trường châu Á tới Nam Á, Trung Á và một số thị trường Trung Đông.

Nhìn từ góc độ kinh doanh, 50 máy bay không đơn thuần là sự gia tăng về số lượng. Đó là nền tảng để một hãng hàng không tính lại quy mô mạng bay, khả năng khai thác và vị trí của mình trên thị trường trong nhiều năm tới.

Vietravel Airlines hiện đã có các đường bay thường lệ tới Bangkok và Thâm Quyến, đồng thời tiếp tục mở rộng mạng bay trong nước. Hãng dự kiến nâng quy mô khai thác lên khoảng 80-90 chuyến bay/ngày trong nửa cuối năm 2026.

Một thế hệ lãnh đạo mới tại T&T

Việc anh Đỗ Vinh Quang xuất hiện cùng ông Đỗ Quang Hiển trong lễ ký kết với Airbus cũng cho thấy một hình ảnh khác của T&T Group: thế hệ kế cận đang ngày càng tham gia sâu hơn vào những lĩnh vực mới của tập đoàn.

T&T Group hiện xây dựng hệ sinh thái liên quan đến hạ tầng, logistics và hàng không, trong đó Vietravel Airlines là một mắt xích quan trọng. Theo định hướng của tập đoàn, hàng không được đặt trong mối liên kết với cảng, logistics và các dự án hạ tầng nhằm tăng khả năng kết nối giữa các trung tâm kinh tế và điểm đến.

Với Đỗ Vinh Quang, hành trình này là một sự dịch chuyển khá tự nhiên. Từ một vị trí gắn với bóng đá, anh dần bước sang những bài toán kinh doanh có tính dài hạn và đòi hỏi quy mô vận hành lớn hơn.

Ở tuổi 30, Đỗ Vinh Quang đang đứng trước một thử thách mới: không chỉ đưa thêm những chiếc Airbus về Việt Nam, mà quan trọng hơn là biến một đội bay lớn thành mạng lưới đường bay có hiệu quả và tạo được vị thế riêng cho Vietravel Airlines.

Thỏa thuận 50 máy bay vì thế có thể xem là một cột mốc đáng chú ý trong hành trình của vị Chủ tịch 9X – người đang chuyển từ những sân cỏ quen thuộc sang một “sân chơi” rộng hơn, nơi mỗi quyết định cần được tính bằng những chặng đường kéo dài hàng nghìn kilomet và những kế hoạch kéo dài nhiều năm.

Tổng hợp