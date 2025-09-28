Tôi lấy chồng được gần 10 năm. Anh là người đàn ông hiền lành, đi làm đều đặn, lương thưởng cũng thuộc loại khá. Bản thân tôi cũng không phải người quản chồng quá chặt, chi tiêu lớn trong nhà đều có bàn bạc, còn tiền lẻ thì anh muốn dùng thế nào cũng được. Thế nhưng, có một điều tôi chưa bao giờ ngờ tới: Chồng tôi lại giấu riêng một khoản không hề nhỏ, và cách anh tiêu số tiền ấy mới khiến tôi lạnh cả người.

Chuyện bắt đầu từ lúc tôi tình cờ phát hiện trong cốp xe anh có một phong bì dày. Ban đầu, tôi nghĩ anh để dành đưa tôi nhưng quên. Lần sau, tôi lại thấy phong bì tương tự trong ngăn kéo bàn làm việc. Linh cảm có điều gì đó bất ổn, tôi âm thầm theo dõi thì mới biết chồng giấu tiền riêng. Tôi không tức chuyện giấu tiền, bởi đàn ông có quỹ đen cũng là bình thường, nhưng cách anh dùng mới thật sự sốc.

Hóa ra, anh thường xuyên mang tiền đến cho em trai út bên nội. Em trai này từ nhỏ được chiều, lớn lên chẳng chí thú làm ăn, suốt ngày cờ bạc, cá độ. Bố mẹ chồng tôi đã nhiều lần khuyên nhủ mà không được, đến mức anh trai cả – tức chồng tôi phải đứng ra trả nợ hộ một vài lần. Tôi đã dứt khoát yêu cầu không được dây dưa nữa vì “cứ trả mãi thì bao giờ nó mới tỉnh?”. Chồng cũng gật đầu đồng ý. Nhưng phía sau, anh vẫn lén đưa tiền cho em, thậm chí còn đứng ra vay nóng để cứu em khỏi cảnh bị xã hội đòi nợ.

Ảnh minh họa

Cái lạnh gáy ở đây không phải vì mất tiền, mà là vì tôi nhận ra chồng quá mù quáng. Anh giấu cả vợ, lừa dối cả gia đình để nuông chiều một kẻ chỉ biết lợi dụng. Tôi càng sợ hơn khi biết có lần anh còn đem cả sổ tiết kiệm đứng tên mình đi cầm, may sao rút ra kịp trước khi bị giữ sổ. Nếu lúc ấy trót dại, thì công sức dành dụm của cả vợ chồng bao năm coi như “trắng tay”.

Tối hôm đó, tôi ngồi thẳng với chồng, nói rành rọt:

“Tiền anh làm ra, anh có quyền giữ, em không quản. Nhưng giấu em để đổ vào cái hố cờ bạc thì không chấp nhận được. Anh cứu nó một lần, nó sẽ bám thêm mười lần. Đến lúc gia đình mình gánh họa thì ai chịu?”.

Chồng im lặng thật lâu, sau đó mới thừa nhận: “Anh biết em nói đúng, nhưng đó là em trai anh, nhìn đó bị đánh, trốn chui trốn lủi anh không nỡ”.

Tôi đáp gọn: “Không nỡ thì anh cứ chọn: Một là vợ con, một là thằng em. Nhưng đừng để đến lúc vừa mất tiền, vừa mất gia đình”.

Có lẽ anh đã thực sự bị đánh động, bởi từ hôm ấy, tôi thấy anh đổi khác. Anh thẳng thừng nói với gia đình là không còn khả năng chu cấp cho em út nữa, ai muốn giúp thì tự bỏ tiền túi ra.

Giờ nghĩ lại, tôi không trách việc chồng giấu quỹ đen, nhưng tôi thấm thía rằng, điều khiến một người vợ khó chịu không phải ở chuyện tiền bạc, mà là khi chồng mù quáng đến mức bất chấp lý trí, đặt gánh nặng lên cả gia đình.