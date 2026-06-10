Chồng cũ tỷ phú của Triệu Vy giờ đang nguy khốn: Mắc bệnh tim nặng, trốn nợ chui nhủi ở nước ngoài

Triệu Vy từng cùng chồng cũ làm giàu bất chính, lừa đảo hại nhiều nhà đầu tư tán gia bại sản. Đây cũng 1 trong những bê bối khiến nữ diễn viên bị xóa sổ khỏi showbiz Trung Quốc từ năm 2021.

Năm 2009, Triệu Vy kết hôn với Huỳnh Hữu Long và được chồng doanh nhân dẫn dắt thâm nhập vào giới thương nghiệp. Từng có thời điểm, vợ chồng Triệu Vy lọt vào top những tỷ phú dưới tuổi 40 giàu nhất thế giới. Cặp đôi đứng thứ 35 trong danh sách với khối tài sản khoảng 1 tỷ USD (26.000 tỷ đồng). Đến năm 2017, dư luận xứ tỷ dân vỡ lẽ khi biết được sự thật phần lớn tiền của mà vợ chồng "Én nhỏ" kiếm được đều nhờ vào chiêu trò lừa đảo. Họ đã sử dụng công cụ "đòn bẩy tài chính", khai khống khoản đầu tư nhằm đẩy giá cổ phiếu lên cao để kiếm lời. Hậu quả là hàng chục nhà đầu tư nhỏ lẻ lâm vào cảnh tán gia bại sản. Vợ chồng Triệu Vy bị Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc phạt nặng. Đây cũng 1 trong những bê bối khiến nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách bị phong sát, xóa sổ khỏi showbiz Trung Quốc vào năm 2021.

Đầu năm 2024, Huỳnh Hữu Long vướng vào nhiều vụ kiện đòi nợ với tổng số tiền được cho là vượt quá 1 tỷ HKD (3.350 tỷ đồng). Cuối năm 2024, Triệu Vy thông báo đã bí mật ly hôn Huỳnh Hữu Long từ giữa năm 2021. Cô tuyên bố không còn liên quan gì đến chồng cũ và mong mọi người tránh kéo cô vào những khoản nợ nghìn tỷ, thông tin tiêu cực dính với Huỳnh Hữu Long. Triệu Vy muốn đoạn tuyệt với chồng cũ đại gia, nhưng thực tế lại là cú vả mặt với nàng "Tiểu Yến Tử". Dù đã ly dị, Triệu Vy vẫn bắt buộc phải chịu trách nhiệm liên đới trong những án kiện kinh tế của chồng cũ và nhà chồng cũ. Vì những khoản nợ kinh doanh của gia đình chồng cũ, Triệu Vy còn bị xã hội đen đến tận nhà đe dọa đòi tiền.

Năm 2017, Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long bị phanh phui hành vi làm giàu bất chính khi gian lận thông tin để trục lợi, làm lũng đoạn thị trường chứng khoán. Ảnh: Sina.

Do Huỳnh Hữu Long trốn ra nước ngoài sau khi vỡ nợ, Triệu Vy phải 1 mình đối mặt với 500 vụ kiện lớn nhỏ, nhưng đến nay chỉ có hơn 100 vụ được giải quyết ổn thỏa. Bị kiện tụng và bồi thường triền miên khiến Triệu Vy kiệt quệ kinh tế, lo nghĩ đến tàn tạ. Theo tờ QQ, khối tài sản của nữ diễn viên gần như đã tiêu tán sạch. Cô giờ khó khăn kinh tế đến mức khoản nợ 14.000 NDT (51 triệu đồng), cô cũng không có tiền trả. Hồi tháng 4/2025, cựu diễn viên đã bị tòa án liệt vào danh sách người thất tín vì nợ dai dẳng không trả và phong tỏa nhiều cổ phần công ty của cô.

Sau khi chồng cũ bỏ trốn ra nước ngoài, Triệu Vy phải 1 mình xoay xở với hàng trăm vụ kiện tụng và các món nợ kinh tế. Ảnh: Sohu.

Theo thông tin mới nhất mà tờ HK01 có được, Huỳnh Hữu Long đang trốn nợ chui nhủi ở Pháp. Vào ngày 7/6 vừa qua, chồng cũ của Triệu Vy đã trốn hầu tòa. Huỳnh Hữu Long hiện bị Thái Nhất Phượng kiện ra tòa vì không thanh toán khoản hoa hồng 100 triệu HKD (336 tỷ đồng) cho cô. Trong phiên tòa, luật sư của Huỳnh Hữu Long cho biết thân chủ đang gặp vấn đề tim mạch nghiêm trọng nên không thể ngồi máy bay 3 tiếng đến Hong Kong (Trung Quốc) tham gia phiên xét xử. Các nguồn tin trong giới cũng cho biết Huỳnh Hữu Long đã có gia đình mới và có thêm con.

Chồng cũ của Triệu Vy được cho biết đang mắc bệnh tim nặng ở Pháp. Ảnh: HK01.

Triệu Vy - Huỳnh Hữu Long cùng sinh năm 1976. Họ bí mật kết hôn năm 2009 và đón con gái đầu lòng Tiểu Tứ Nguyệt chào đời năm 2010.

Về Huỳnh Hữu Long, anh xuất thân trong gia đình có 3 đời làm nông. Trước khi trở thành tỷ phú hay được biết đến là ông xã của 1 sao nữ hạng A trong giới giải trí Hoa ngữ, Huỳnh Hữu Long có cuộc sống không mấy suôn sẻ ở quê nhà. Sau khi rời về quê thành phố lập nghiệp, Huỳnh Hữu Long được tiết lộ từng làm tài xế của nguyên Thị trưởng Thâm Quyến - ông Hứa Tông Hành. Thời gian sau, chồng cũ Triệu Vy lên như diều gặp gió trong việc kinh doanh bất động sản. Trong hồ sơ cá nhân của mình, Huỳnh Hữu Long mô tả anh không thuộc hàng "con ông cháu cha", tự vươn lên bằng khả năng của bản thân, để lọt top tỷ phú bất động sản của Trung Quốc từ khi ngoài 30 tuổi.

Tuy nhiên, con đường thoát nghèo thành tỷ phú của Huỳnh Hữu Long dính nhiều điều tiếng, không ít người nghi ngờ anh làm giàu không trong sạch. Bởi từ năm 2005 đến năm 2009, Thị trưởng Hứa Tông Hành nhờ quyền uy đã thao túng thị trường bất động sản Thâm Quyến (Trung Quốc). Năm 2011, Hứa Tông Hành bị bắt vì tội danh nhận hối lộ và lĩnh án tử hình. Do đó, tài sản của Huỳnh Hữu Long được cho là có liên quan khá nhiều đến hoạt động bất chính của Hứa Tông Hành.

Thông tin nói trên từng bị phía Huỳnh Hữu Long phủ nhận kèm với lời tuyên bố "chưa từng làm nghề tài xế". Tuy nhiên, Huỳnh Hữu Long luôn từ chối chia sẻ quá trình vượt khó làm giàu của bản thân. Vì vậy, báo chí Trung Quốc đồng loạt gọi Huỳnh Hữu Long là thương gia thần bí.

Con đường làm giàu, trở thành tỷ phú của Huỳnh Hữu Long được cho là không trong sạch. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu