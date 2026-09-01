Chồng cũ đến dự đám cưới và mừng 20 triệu, tôi hí hửng nghĩ nhà chồng mới sẽ nể, nào ngờ đêm tân hôn lại sóng gió đến thế!

Khi tôi vừa tẩy trang xong, bố mẹ chồng bất ngờ gọi cả hai xuống phòng khách.

Tôi từng nghĩ chuyện mình đã ly hôn rồi đi bước nữa sẽ chẳng có gì đáng xấu hổ, nhất là khi cuộc hôn nhân cũ kết thúc trong êm đẹp.

Tôi và chồng cũ không có con chung, cũng không tranh chấp tài sản. Sau khi ký đơn, chúng tôi vẫn giữ quan hệ bình thường, thỉnh thoảng còn hỏi thăm nhau. Vì thế, ngày tôi tổ chức đám cưới với chồng sau, Thịnh, tôi khá bất ngờ khi anh ấy xuất hiện. Không chỉ đến dự, anh còn mừng cưới tôi 20 triệu.

Khoảnh khắc đó, tôi vừa xúc động vừa vui. Tôi nghĩ đơn giản rằng mình đã không chọn nhầm người. Chồng cũ vẫn tôn trọng tôi, thậm chí còn vui vẻ chúc tôi hạnh phúc.

Tôi còn thấy nhẹ nhõm vì bố mẹ Thịnh chắc chắn sẽ hiểu tôi là người sống biết điều. Ly hôn rồi mà vẫn giữ được cách cư xử tử tế với người cũ, để người cũ không oán trách, thậm chí còn đến tận đám cưới và mừng 20 triệu, chẳng phải đó là một điều đáng trân trọng sao?

Thịnh cũng không tỏ vẻ khó chịu. Anh nhận phong bì rồi cất đi, còn bảo tôi đưa chồng cũ vào bàn tiệc. Tôi đã bước vào đêm tân hôn với tâm trạng rất vui. Nhưng khi tôi vừa tẩy trang xong, bố mẹ Thịnh bất ngờ gọi cả hai xuống phòng khách.

Tôi còn tưởng ông bà dặn dò chuyện vợ chồng mới cưới. Không ngờ vừa ngồi xuống, mẹ Thịnh đã lạnh lùng trách tôi khiến cả họ nhà trai mất mặt.

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Bà cho rằng ngay trong đám cưới, việc tôi vui vẻ nhắc chuyện chồng cũ đến dự và mừng 20 triệu chẳng khác nào khoe rằng mình từng lấy chồng. Theo bà, phụ nữ đã một lần đò thì càng phải biết giữ ý, đằng này tôi lại tỏ ra tự hào như thể đó là thành tích.

Bố Thịnh còn nặng lời hơn. Ông nói con trai ông chưa từng lập gia đình, vậy mà ngày cưới lại phải nghe người ngoài bàn tán chuyện con dâu từng có chồng. Ông cho rằng tôi đã khiến họ hàng nhìn nhà ông bằng ánh mắt khác.

Tôi ngồi im, cổ họng nghẹn lại, nghe ông bà nói về tôi như thể tôi mang một vết nhơ bước vào gia đình họ.

Tôi nhìn sang Thịnh, chờ anh nói một câu, chỉ cần một câu thôi, rằng tôi không làm gì sai cả. Nhưng anh chỉ cúi đầu, vẻ mặt khó xử.

Tôi từng nghĩ người phụ nữ đã qua một lần đò cần nhất là gặp được một người đàn ông biết trân trọng hiện tại của cô ấy. Nhưng có lẽ tôi đã quên mất một điều: lấy một người không có nghĩa là chỉ sống cùng người đó. Đằng sau họ còn có cả một gia đình, và đôi khi, chính những định kiến của gia đình ấy mới là thứ khiến cuộc hôn nhân trở nên nặng nề. Tại sao một người từng là chồng tôi còn có thể tôn trọng tôi sau khi ly hôn mà những người chuẩn bị trở thành gia đình mới của tôi lại không làm được điều đó?