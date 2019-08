Chồng cũ của diva Hồng Nhung chuẩn bị đón con đầu lòng với vợ đại gia

Mới đây, vợ mới của Kevin Gilmore -chồng cũ diva Hồng Nhung đã hoe ảnh đang mang bầu ở tháng cuối thai kỳ. Và dù đang mang bầu nhưng cô Thiri Thant Mon vẫn rất xinh đẹp.

Dưới status, nhiều bạn bè đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến vợ chồng Thiri Thant Mon. Trong đó, có cả lời chúc cô sẽ sinh đôi.

Cách đó ít hôm, Thiri Thant Mon cũng chia sẻ trên Facebook status: "I go on maternity leave at the end of the month and I'll take a four-day course on painting like the Old Masters. The baby just needs to hang on a bit more so I can complete that course!"

(Tạm dịch: Tôi sẽ nghỉ thai sản vào cuối tháng và tham gia một khóa học bốn ngày về hội họa như Old Masters. Em bé chỉ cần ở trong bụng thêm một chút để tôi có thể hoàn thành khóa học đó!)



Vợ mới của chồng cũ diva Hồng Nhung khỏe ảnh bầu nóng bỏng

Được biết, Thiri Thant Mon là một diễn giả, phát ngôn viên trong lĩnh vực đầu tư của chính phủ và thuộc gia đình trâm anh thế phiệt tại Myanmar.

Đám cưới giữa cô Thiri Thant Mon và anh Kevin Gilmore diễn ra khá kín đáo, giản dị tại một resort sang trọng, với sự góp mặt của người thân và bạn bè trong gia đình, hoàn toàn không có báo giới, truyền thông.

Điều đáng nói là đám cưới này mới diễn ra chỉ sau khi diva Hồng Nhung tuyên bố ly hôn được nửa năm và đúng thời điểm cô đang kiệt sức vì đi diễn.