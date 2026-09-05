Chồng cũ bỗng nhắn tin, còn đến tận nhà đón hai mẹ con đi chơi, tôi cứ tưởng anh muốn tái hợp, đến khi nghe lý do thì chết lặng

Tôi không ngờ anh lại nhắm tới việc đó.

Tôi và chồng cũ ly hôn đã vài năm. Sau khi đường ai nấy đi, chúng tôi vẫn giữ liên lạc vì con gái. Năm nay con 10 tuổi, cũng rất hiểu chuyện và chăm chỉ, biết làm hết việc nhà, giúp đỡ tôi rất nhiều việc vặt. Nhưng gần đây, chồng cũ bỗng nhiên quan tâm đến tôi nhiều hơn hẳn.

Ban đầu chỉ là những tin nhắn hỏi han rất bình thường. Anh hỏi tôi dạo này công việc thế nào, con gái học hành ra sao, cuối tuần có bận không? Có hôm anh còn nhắn hỏi tôi đã ăn cơm chưa? Những chuyện trước đây gần như chẳng bao giờ anh để tâm, vậy mà thời gian này lại xuất hiện đều đặn.

Rồi một hôm, anh chủ động đến tận nhà đón hai mẹ con đi chơi. Tôi nhìn con gái vui vẻ chạy ra xe mà trong lòng có chút xao động. Thú thật, tôi đã từng nghĩ biết đâu anh thay đổi rồi. Chúng tôi dù sao cũng từng là vợ chồng, lại có với nhau một đứa con. Nếu anh thực sự muốn quay lại, có lẽ tôi cũng sẽ suy nghĩ.

Những lần sau đó, anh vẫn thường xuyên qua đón con, có khi còn rủ cả tôi đi cùng. Anh cư xử nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Tôi bắt đầu để ý đến từng tin nhắn, từng câu hỏi của anh.

Cho đến một buổi tối, anh nói chuyện rằng sắp tới anh sẽ làm đám cưới. Tôi ngồi im ngớ người mất vài giây. Hóa ra những ngày qua không phải anh muốn tái hợp với tôi. Anh chỉ muốn nói chuyện để chuẩn bị cho một việc khác.

Anh bảo sau khi cưới, anh muốn đón con gái về sống cùng mình. Lý do anh đưa ra là con bé đã lớn, có thể thay đổi môi trường sống, lại gần bố hơn. Tôi thấy chuyện đó rất lạ. Trước đây anh không mấy khi chủ động chăm con, vậy tại sao bây giờ lại muốn đón con bé về ở cùng?

Ảnh minh họa

Tôi không hỏi thêm anh mà đợi đến tối mới nhẹ nhàng hỏi con gái. Con bé kể rằng bố đã nói với nó chuyện dì sắp cưới đang mang bầu, vài tháng nữa sẽ sinh em bé. Bố muốn nó về sống cùng để có thể phụ giúp dì trông em, làm những việc lặt vặt trong nhà.

Nghe xong, tôi thấy trong lòng lạnh hẳn.

Thì ra điều anh gọi là muốn con gái về sống cùng bố chẳng phải vì nhớ con hay muốn bù đắp những năm tháng trước đây. Anh cần một đứa trẻ 10 tuổi trở về nhà để phụ chăm em bé sắp sinh.

Tôi thương con đến nghẹn lòng. Con bé còn nhỏ, đáng lẽ phải được đi học, vui chơi, có thời gian của riêng mình chứ không phải trở thành người trông em bất đắc dĩ chỉ vì bố muốn giảm bớt gánh nặng cho vợ sắp cưới.

Còn tôi, sau bao nhiêu ngày tưởng rằng người cũ có thể đang muốn quay lại, cuối cùng mới hiểu những sự quan tâm ấy thực chất chỉ là một bước chuẩn bị cho cuộc sống mới của anh.

Tôi không biết sau này anh sẽ nói gì với con gái, nhưng có một điều tôi chắc chắn: con tôi không phải người giúp việc miễn phí cho bất kỳ cuộc hôn nhân nào. Tôi sẽ không để con rời xa mình.