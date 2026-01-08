Mới đây, câu chuyện một người phụ nữ ở Thái Lan phải lên truyền hình cầu cứu sau khi phát hiện chồng cô đang dan díu với một người khác vì thái độ của anh ta vô cùng thách thức đã khiến dư luận nước này chú ý. Điều đáng nói là cô vợ còn đang mang thai 8 tháng và sốc đến nỗi suýt mất đi đứa con còn chưa kịp chào đời.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, người phụ nữ, chỉ được biết đến với cái tên Tarn, đã xuất hiện trên chương trình Hone Krasae của kênh 3 hôm thứ Hai, ngày 5 tháng 1 vừa qua, để công khai chia sẻ chi tiết về vụ ngoại tình của chồng cô.

Vợ lên truyền hình chia sẻ câu chuyện chồng ngoại tình, muốn kẻ thứ 3 phải trả giá

Theo cô Tarn, chồng cô công tác trong quân đội và đã có quan hệ với một nữ giáo viên. Khi phát hiện ra mối quan hệ ngoài luồng này, Tarn suýt nữa đã khiến cô mất đứa con trong bụng và muốn kẻ thứ 3 phải bị đuổi khỏi trường.

Cô Tarn đã lên truyền hình để chia sẻ về tình huống khó khăn mà cô đang gặp phải.

Người dẫn chương trình, Kanchai Kamnerdploy, đã theo dõi sát sao tình trạng của cô Tarn trong suốt cuộc phỏng vấn do những biến chứng liên quan đến thai kỳ và nguy cơ sảy thai. Tarn cho biết vấn đề được phát hiện sau khi chồng cô xin nghỉ phép nhưng không trở về nhà như thường lệ và không trả lời điện thoại của cô.

Cô Tarn nói rằng anh ta đã biến mất cả ngày, khiến cô phải tìm sự giúp đỡ từ cấp trên của anh ta. Tarn cho biết cô đã đối chất với chồng mình và anh ta thừa nhận hành vi ngoại tình. Tarn yêu cầu anh ta ngừng liên lạc với tình nhân và tin rằng mối quan hệ đã kết thúc vào thời điểm đó.

Tarn đã phải nhập viện sau khi biết về mối quan hệ ngoài luồng của chồng cô.

Tuy nhiên, sau đó cô phát hiện ra rằng hai người vẫn tiếp tục liên lạc và dan díu với nhau trong vài tháng sau đó. Tarn đã yêu cầu chồng mình phải lựa chọn giữa vợ và người phụ nữ kia, nhưng anh ta từ chối đưa ra quyết định. Cô nói thêm rằng cô đã đe dọa sẽ kiện cả chồng và người tình của anh ta, nhưng chồng Tarn vẫn im lặng.

Hình ảnh chồng của Tarn và nữ giáo viên bị cáo buộc là nhân tình.

Sự căng thẳng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của Tarn. Tarn bị dọa sảy thai và phải nhập viện. Đội ngũ y tế yêu cầu cô từ bỏ đứa con chưa chào đời, nhưng Tarn khăng khăng rằng cô sẽ hy sinh cả mạng sống của mình vì con. Mặc dù trong tình trạng như vậy, Tarn cho biết chồng cô chưa bao giờ đến thăm vợ, thay vào đó lại dành thời gian cho người phụ nữ kia.

Tarn cho biết ban đầu cô dự định sinh vào tháng Ba năm nay, nhưng các bác sĩ đã cảnh báo có thể cô sẽ sinh vào giữa tháng Hai do ảnh hưởng của căng thẳng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của cô.

Trong cuộc phỏng vấn, Tarn cho biết cô muốn giáo viên đó bị sa thải vì hành vi ngoại tình khiến cô ta không đủ tư cách để dạy trẻ em. Cho đến nay, cả chồng Tarn và nữ giáo viên bị cáo buộc ngoại tình với anh ta vẫn chưa lên tiếng về vụ việc. Nơi công tác của chồng Tarn cũng chưa đưa ra tuyên bố chính thức, trong khi trường học nơi nữ giáo viên làm việc cho biết họ sẽ thành lập một ủy ban điều tra để xem xét các cáo buộc.

Gia Linh (Theo The Thaiger)