Trong ngày thứ Năm, 08/01/2026 (tức ngày 20/11 âm lịch năm Ất Tỵ, ngày Nhâm Ngọ), vận trình tài lộc của các con giáp có sự chuyển mình mạnh mẽ khi bước vào giai đoạn Tiểu Hàn. Tử vi học có nói, đây là ngày hành Mộc (Dương Liễu Mộc), rất thuận lợi cho những tuổi nằm trong bộ hợp với địa chi Ngọ. Nếu biết tận dụng nguồn năng lượng tích cực này, các con giáp hoàn toàn có thể thu về những kết quả mỹ mãn trong công việc.

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất, với tài lộc hanh thông rực rỡ trong ngày này và cách để tối ưu tài lộc cho mỗi con giáp:

1. Con giáp tuổi Mùi: Lục Hợp Quý Nhân – Vận đỏ như son

Ngày Nhâm Ngọ là ngày Lục Hợp với tuổi Mùi (Ngọ – Mùi hợp), mang lại cho con giáp này sự che chở tuyệt đối từ các cát tinh. Do đó, con giáp tuổi Mùi nên biết nắm bắt cơ hội, phát huy ưu điểm của họ để nhận được cái gật đầu từ đối tác, khách hàng hoặc cấp trên cho các dự án của mình.

(Ảnh minh họa)

- Vận tài lộc: Tuổi Mùi có thể sẽ đón nhận tin vui lớn về tiền bạc. Những vướng mắc trong kinh doanh từ đầu tháng 11 âm nay bỗng chốc được tháo gỡ nhờ sự xuất hiện của quý nhân. Khả năng nhận được các khoản thưởng cuối năm sớm hoặc lợi nhuận từ các hợp đồng ký kết trong ngày này là rất cao, nên biết tận dụng cơ hội.

- Lời khuyên tối ưu: Tuổi Mùi hãy mạnh dạn triển khai các kế hoạch lớn, tất nhiên là dựa trên cơ sở nghiên cứu kỹ thị trường và đối tác tiềm năng, tuyệt đối không làm bất cứ việc gì khi bản thân còn mơ hồ, chưa chắc chắn. Ngoài ra, để thu hút thêm vượng khí và sự tự tin, bạn nên đặt một chậu Cây Lan Ý tại bàn làm việc để thanh lọc năng lượng xấu và đón nhận tài khí.

2. Con giáp tuổi Dần: Tam Hợp Cục – Tiền bạc rủng rỉnh

Ngày Ngọ nằm trong bộ Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất), giúp con giáp tuổi Dần có một ngày làm việc đầy hưng phấn và hiệu quả. Tuổi Dần hãy phát huy những ưu điểm hiếm có của mình, như trí thông minh xuất sắc, bản lĩnh mạnh mẽ, độc lập để gặt hái những thành tựu này nhé. Dưới sự hỗ trợ của tam hợp, con giáp này sẽ rất dễ được như ý.

(Ảnh minh họa)

- Vận tài lộc: Bản mệnh sẽ gặp may mắn trong các lĩnh vực liên quan đến đầu tư hoặc nghề tay trái. Sự nhạy bén giúp bạn nhận ra những cơ hội kiếm tiền sát Tết mà người khác bỏ qua. Dòng tiền chảy về túi ổn định, giúp bạn thoải mái chuẩn bị các kế hoạch mua sắm cho năm mới 2026.

- Lời khuyên tối ưu: Tuổi Mùi hãy chủ động kết nối với đối tác trong khung giờ từ 11h - 13h (giờ Ngọ) để mở rộng mạng lưới mối quan hệ, đem lại lợi ích cho cả đôi bên. Ngoài ra, con giáp này có thể đặt một chậu Cây Thiết Mộc Lan tại phòng khách để giữ chân tài lộc và gia tăng sinh khí cho gia đình.

3. Con giáp tuổi Tuất: Tam Hợp Trợ Lực – Sự nghiệp thăng hoa

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp với địa chi Ngọ của ngày, tuổi Tuất cũng sẽ là con giáp cực kỳ may mắn, có một ngày "đánh đâu thắng đó" về phương diện tài chính. Nếu biết nắm đúng thời cơ, họ có thể kiếm được những khoản tiền lớn, giúp những ngày cuối năm trở nên sung túc và trọn vẹn hơn.

(Ảnh minh họa)

- Vận tài lộc: Cát tinh Thiên Tài soi chiếu mang đến cho tuổi Tuất những khoản thu bất ngờ như quà tặng, trúng thưởng hoặc thu hồi nợ cũ thành công. Công việc chính hanh thông giúp bạn khẳng định uy tín, mở ra nhiều cơ hội tăng thu nhập bền vững trong thời gian tới.

- Lời khuyên tối ưu: Con giáp tuổi Tuất có thể sử dụng Tinh dầu sả xông phòng làm việc vào buổi sáng để tinh thần minh mẫn, giúp bạn chốt các giao dịch tiền bạc một cách sáng suốt nhất. Họ cũng nên trồng thêm Cây Hương Thảo để thu hút thêm may mắn trong giao tiếp.

*Lưu ý chung cho ngày 8/1: Đây là ngày có Mộc khí vượng, cả 3 con giáp nên mặc trang phục tông màu xanh lá hoặc đen để gia tăng vận may. Hãy giữ cho khu vực cửa chính luôn sạch sẽ, tránh để các loại cây héo úa làm cản trở dòng khí tài lộc. Chúc bạn một ngày đại thắng với nhiều niềm vui nhé!

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.