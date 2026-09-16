Chồng cầu thủ của 1 Chị Đẹp đình đám bị đột quỵ tim khi đang xem TV vào tối 15/9

Nam cầu thủ này lên cơn đau tim cấp tính và nhập viện cấp cứu vào tối qua.

Tờ Sohu đưa tin cầu thủ, huấn luyện viên bóng rổ Trần Kiến Châu - chồng của nữ ca sĩ Phạm Vĩ Kỳ (Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2026) - vừa bị đột quỵ tim (hay còn gọi là nhồi máu cơ tim cấp tính) vào tối ngày 15/9 khi đang xem 1 trận đấu qua TV tại nhà riêng. Anh lập tức được gia đình đưa vào bệnh viên cấp cứu. Trần Kiến Châu phải phẫu thuật khẩn cấp xuyên đêm để giữ tính mạng. Các đồng nghiệp thân thiết với gia đình Phạm Vĩ Kỳ - Trần Kiến Châu như Vương Lực Hoành hay Đường Chí Trung lập tức có mặt tại bệnh viện để hỗ trợ, động viên. Với quá khứ là một vận động viên và có thể trạng cường tráng, tin tức Trần Kiến Châu bị đột quỵ tim đã gây sốc cho cả giới giải trí và thể thao xứ Đài.

Sáng ngày 16/9, Phạm Kiến Châu bình an rời khỏi phòng mổ. Hiện, nam cầu thủ nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) để được theo dõi, điều trị. Trên truyền thông, Phạm Vĩ Kỳ cho biết lúc nhận được tin báo chồng lên cơ đau tim bất thường, cô thấy đất trời như sụp đổ và bật khóc ngay tại chỗ. Cô bỏ hết công việc dang dở để chạy đến bệnh viện với chồng.

Theo Phạm Vĩ Kỳ, kết quả kiểm tra cho thấy mạch máu ở tim của Trần Kiến Châu bị tắc nghẽn đến 90%, nếu không phẫu thuật anh có thể tử vong. Nữ diễn viên chia sẻ may mắn chồng cầu thủ chưa đi Nhật Bản và phát bệnh ở nhà nên được đưa đi cấp cứu kịp thời. Bởi lẽ theo kế hoạch ban đầu tối 15/9, Trần Kiến Châu sẽ đưa con trai sinh đôi đi Nhật Bản cùng anh bàn công việc với đối tác. Tuy nhiên, Phạm Vĩ Kỳ đã hết lời ngăn cản nên chuyến đi mới không thành. Một ngày trước khi xảy ra biến cố sức khỏe, Trần Kiến Châu vẫn còn đưa 2 con đi bơi và sức khỏe hoàn toàn không có dấu hiệu gì bất thường.

Chồng cầu thủ của Chị Đẹp Phạm Vĩ Kỳ bị đột quỵ tim, phải phẫu thuật khẩn cấp trong đêm. Ảnh: Sina.

Nhìn lại tiền sử bệnh tật của gia đình Trần Kiến Châu, cư dân mạng phát hiện những người thân yêu của anh đã nhiều lần phải đối mặt với những căn bệnh nghiêm trọng trong quá khứ. Mẹ chồng của Phạm Vĩ Kỳ được chẩn đoán mắc ung thư vú, phải làm phẫu thuật cắt bỏ khối u và xạ trị vào năm 2022 ở tuổi 70. Ngoài bệnh tình nghiêm trọng của mẹ, em gái Trần Kiến Châu từng nhập viện khẩn cấp do suy chức năng phổi nặng, tình trạng từng vô cùng nguy kịch, cần phải ghép phổi để cứu sống. May mắn thay, sau đó em gái anh đã trải qua ca ghép phổi thành công.

Trần Kiến Châu và Phạm Vỹ Kỳ từng được xem là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng của giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc). Cả hai về chung nhà vào năm 2011. Nếu Phạm Vỹ Kỳ ghi dấu ấn với vai trò ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến, Trần Kiến Châu lại có xuất phát điểm là vận động viên bóng rổ, sau đó lấn sân sang lĩnh vực quản lý nghệ sĩ và kinh doanh.

Phạm Vĩ Kỳ - Trần Kiến Châu là đôi vợ chồng quyền lực của showbiz xứ Đài. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sohu, Sina