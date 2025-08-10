Chồng Bình Tinh nói thẳng về con nuôi cố NSƯT Vũ Linh

M Mới đây, tại chương trình Showbiz Việt có gì, chồng nghệ sĩ cải lương Bình Tinh là ca sĩ Nhật Minh đã chia sẻ lí do anh luôn lùi lại phía sau để vợ tỏa sáng và quản lý mọi việc.



Ca sĩ Nhật Minh

Anh nói: "Vợ tôi ở bên cải lương Hồ Quảng được 3 đời rồi và công việc bên đó đang tiến triển, nên tôi để vợ tôi làm. Tôi chỉ đứng sau, hỗ trợ được phần nào thì hỗ trợ.

Sau này, tôi có làm mấy MV kỷ niệm với mấy đứa em trong nghề, thấy mọi người cũng yêu thích MV của tôi, nên cố gắng làm những gì chỉn chu nhất gửi đến khán giả. Tôi mừng vì mọi người yêu thích các MV ca nhạc của tôi.

Còn công việc của vợ tôi là một mảng riêng ở bên cải lương. Nếu được thì hai vợ chồng tôi cùng tiến tới, cố gắng làm, vợ một bên, chồng một bên, chia nhau làm để có kinh tế, dành dụm nuôi con".

Về việc con nuôi cố nghệ sĩ Vũ Linh gần đây gây tranh cãi khi được mời đi hát show nhiều dù không phải nghệ sĩ, Nhật Minh nói thẳng: "Bùm Bum (một chị em thân thiết với Hồng Loan, cũng nổi lên nhờ drama phân chia tài sản) có chất giọng hay hơn Hồng Loan.

Hồng Loan

Nhưng Hồng Loan hát ngày càng tiến bộ hơn nữa, có hồn thả vào bài hát. Mỗi đứa sẽ có một sự riêng biệt. Giọng Bùm Bum được thiên phú trong trẻo. Hồng Loan chưa có được chất giọng đó nhưng lại hát có hồn.

Nói chung, tôi thấy Hồng Loan cũng có một chất giọng riêng, thả hồn vào bài hát và ngày càng tiến bộ.

Mọi người thì thích tôi song ca với Hồng Loan hơn. Vì thế nên tôi sẽ hát chung với Hồng Loan một MV, với Bùm Bum một MV và có thể sẽ hát tam ca với cả hai trong một MV khác nữa.

Sắp tới đây, tôi dự định làm một MV hát chung với ba của Hồng Loan là NSƯT Vũ Linh. Ba của Hồng Loan sẽ được tái hiện ở một hình hài khác, tôi mong mọi người sẽ ủng hộ MV này".

Về phía Hồng Loan, cô có sự thay đổi đáng kể trong thời gian gần đây. Hiện tại, Hồng Loan đang tập trung vào việc kinh doanh và có cuộc sống khá ổn định sau khi cha nuôi qua đời.

Cô đã nhận được phần lớn tài sản thừa kế của cha nuôi và kinh doanh online nhiều mặt hàng, được khán giả ủng hộ. Ngoài ra, Hồng Loan cũng có những thay đổi về ngoại hình và thử sức trong một số hoạt động nghệ thuật, nhưng cô cho biết mình không theo đuổi con đường nghệ thuật.

Do sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, có cả một cộng đồng fan đông đảo riêng, nên dù không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp, Hồng Loan vẫn được nhiều bầu show mời đi show chung với những nghệ sĩ nổi tiếng.