Trước các đòn không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel vào Iran hôm 28-2, Washington đã tập trung lực lượng quân sự quy mô lớn nhất tại Trung Đông trong nhiều thập niên.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho hay ngay trong 24 giờ đầu, họ đã tấn công hơn 1.000 mục tiêu trên khắp Iran, mở màn chiến dịch "Epic Fury" (tạm dịch: Cuồng nộ kinh hoàng).

Máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ. Ảnh: Anadolu

Nòng cốt của chiến dịch "Cuồng nộ kinh hoàng" là máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit.

Trong nhiệm vụ mở màn, khoảng 4 chiếc B-2 đã thực hiện chuyến bay khứ hồi từ lãnh thổ Mỹ, để tấn công các mục tiêu kiên cố ở Iran bằng bom dẫn đường nặng hơn 900 kg.

B-2 Spirit có thiết kế cánh dơi, mỗi chiếc trị giá hơn 1 tỉ USD, có khả năng mang cả vũ khí thông thường và hạt nhân, tầm bay liên lục địa và tiếp nhiên liệu trên không.

UAV tấn công một chiều LUCAS được Mỹ triển khai thực chiến tại Iran. Ảnh: Kayla McGuire

Mỹ cũng lần đầu sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công một chiều LUCAS trong thực chiến. Các thiết bị này thuộc đơn vị Lực lượng đặc nhiệm Scorpion Strike (TFSS), được thành lập từ cuối năm trước.

Đây là dòng UAV chi phí thấp, mô phỏng thiết kế Shahed của Iran, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tấn công nhanh với chi phí tối ưu.

Hai máy bay F-35C Lightning II, bay phía trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln trong khuôn khổ chiến dịch "Epic Fury" ngày 28-2. Ảnh: hải quân Mỹ

Không quân Mỹ còn huy động nhiều loại máy bay chiến đấu tham chiến, bao gồm F-15E Strike Eagle, F-16, F/A-18, F-22, F-35 và F35C.

Khoảng 30 chiếc F-35 được điều động từ không quân và lực lượng vệ binh quốc gia, cùng một phi đội F-35C thuộc thủy quân lục chiến hoạt động trên tàu sân bay.

Ngoài ra, máy bay cường kích A-10 cũng được triển khai, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất.

Hai tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động trên biển.

Đi cùng là nhiều khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, mỗi tàu có thể mang tối đa 96 tên lửa hành trình Tomahawk.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Thomas Hudner phóng tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk để hỗ trợ chiến dịch "Epic Fury" ngày 1-3. Ảnh: hải quân Mỹ

Hình ảnh bệ phóng hệ thống HIMARS của Mỹ

CENTCOM công bố video cho thấy chiến hạm Mỹ phóng tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào trụ sở Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Loạt vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực bị tập kích, dường như gây hư hại nặng cho các công trình tại đây.

Chiến dịch còn triển khai trên bộ hệ thống pháo phản lực HIMARS, có khả năng phóng tên lửa tầm xa hơn 480 km và cơ động nhanh sau khi khai hỏa.

Mỹ cũng sử dụng các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD để đánh chặn UAV và tên lửa đạn đạo từ Iran.

Trong lĩnh vực tác chiến điện tử, các máy bay EA-18G Growler được triển khai để gây nhiễu radar và hệ thống liên lạc. Khoảng 6 chiếc EA-18G được ghi nhận hoạt động tại khu vực.

Máy bay E/A-18G Growler cất cánh từ sàn đáp của tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford trong khi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chiến dịch "Epic Fury" ngày 1-3. Ảnh: Hải quân Mỹ

Máy bay E-2D Hawkeye cất cánh trên boong tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford vào ngày 28-2. Ảnh: hải quân Mỹ

Hệ thống cảnh báo sớm trên không (AWACS) gồm 2 dòng chính là E-3 Sentry và E-2 Hawkeye cũng được huy động. Có khoảng 6 chiếc E-3 được triển khai tại Trung Đông, phối hợp với các máy bay E-2 hoạt động trên tàu sân bay, giúp giám sát không phận, theo dõi mục tiêu và điều phối tác chiến.

Để duy trì thông tin liên lạc, Mỹ sử dụng máy bay truyền tiếp EA-11 BACN. Khoảng 5 chiếc loại này được ghi nhận tại khu vực, giúp kết nối lực lượng trên không và mặt đất trong môi trường tác chiến phức tạp.

Các máy bay trinh sát và tuần tra cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch của Mỹ nhắm vào Iran. Máy bay P-8 Poseidon thực hiện nhiệm vụ giám sát biển và chống tàu ngầm, trong khi RC-135 Rivet Joint đảm nhiệm thu thập tình báo tín hiệu với kíp bay hơn 30 người.

Ngoài ra, nhiều UAV MQ-9 Reaper cũng được sử dụng với vai trò tấn công và trinh sát, có khả năng mang tên lửa Hellfire và bom dẫn đường nhằm vào các mục tiêu có giá trị cao.

Để hỗ trợ hoạt động trên không, Mỹ triển khai hàng chục máy bay tiếp dầu KC-46 Pegasus cùng nhiều máy bay KC-135 Stratotanker tại châu Âu và Trung Đông. Các máy bay này cho phép lực lượng không quân duy trì hoạt động liên tục trên chiến trường.

Về vận tải, hàng chục chuyến bay của C-17 Globemaster III cùng các máy bay C-130 Hercules đã vận chuyển binh sĩ, vũ khí và trang thiết bị tới khu vực Trung Đông trước và trong chiến dịch.

Ngoài các khí tài đã công bố, CENTCOM cho biết quân đội Mỹ còn sử dụng những "năng lực đặc biệt" khác chưa được tiết lộ nhằm duy trì ưu thế và tăng hiệu quả tấn công trong suốt chiến dịch.