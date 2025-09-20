Ông Cao Tiến Đoan (SN 1960, còn gọi là " Bầu Đoan") là Tổng Giám đốc Tập đoàn Bất động sản Đông Á. Tập đoàn của ông bầu xứ Thanh đã và đang triển khai nhiều dự án khu đô thị, khu du lịch sinh thái với số vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Choáng ngợp khi tận thấy dinh thự hoành tráng 50.000 m2 của ‘Bầu Đoan’
Hoàng Phúc
Khuôn viên tòa dinh thự của ông Cao Tiến Đoan “Bầu Đoan” rộng tới 50.000m2 tọa lạc cạnh quốc lộ 47, phường Sầm Sơn (Thanh Hóa). Dinh thự này được người dân hay gọi là tòa “Bạch dinh" của đại gia xứ Thanh với nhiều công trình hoành tráng.
