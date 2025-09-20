Choáng ngợp khi tận thấy dinh thự hoành tráng 50.000 m2 của ‘Bầu Đoan’

Cuối tháng 8 vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Cao Tiến Đoan để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đến ngày 8/9, Công an tỉnh này bổ sung quyết định khởi tố bị can Cao Tiến Đoan về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".