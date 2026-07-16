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Cho người lạ trú mưa, cặp vợ chồng không được cảm ơn còn bị đâm dao vô cớ

Chi Chi
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Vì lòng nhân ái, hai vợ chồng đã chủ động đề nghị cho người đàn ông này vào trú mưa tạm thời.

Một cặp vợ chồng cao tuổi đã bị thương sau khi bị một nghi phạm chưa rõ danh tính đâm dao ngay bên trong cửa hàng của họ vào tối ngày 12 tháng 7 tại thành phố Bogo, Cebu, Philippines.

Theo thông tin từ cảnh sát, ông Roberto, 66 tuổi, và vợ là bà Virginia, 65 tuổi, đang ở trong cửa hàng của gia đình thì một người đàn ông tìm đến giữa trời mưa.

Hình ảnh tại nơi xảy ra vụ việc

Cơ quan chức năng cho biết vì lòng nhân ái, hai vợ chồng đã chủ động đề nghị cho người đàn ông này vào trú mưa tạm thời. Tuy nhiên, người này được cho là đã từ chối lời đề nghị. Chỉ vài phút sau, chính đối tượng này bất ngờ xông vào cửa hàng và liên tục đâm bà Virginia.

Khi ông Roberto cố gắng ngăn chặn vụ tấn công để bảo vệ vợ, ông cũng bị nghi phạm đâm trọng thương. Cảnh sát cho biết kẻ tấn công đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường trên một chiếc xe máy do một người đàn ông khác cầm lái.

Cặp vợ chồng bị thương ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để điều trị y tế. Cơ quan chức năng vẫn chưa công bố thông tin cụ thể về mức độ nghiêm trọng của các vết thương.

Các nhà điều tra hiện vẫn chưa xác định được danh tính các nghi phạm cũng như động cơ đằng sau vụ tấn công bạo lực này.

Lực lượng cảnh sát đang tiếp tục quá trình điều tra nhằm xác minh danh tính của những người liên quan và thu thập thêm các chứng cứ liên quan đến vụ án. Cơ quan chức năng cũng đang nỗ lực truy tìm hai người đàn ông đã bỏ trốn sau vụ đâm dao. Tính đến báo cáo mới nhất của cảnh sát, chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.

Nguồn: Brigada News

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