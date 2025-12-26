Chờ Kia Seltos 2026 hay chốt luôn đời hiện tại, bài trải nghiệm xe mới vừa ra mắt này có thể giúp khách Việt có thêm câu trả lời

Kia Seltos thế hệ mới tại Ấn Độ ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý về kích thước, thiết kế và không gian sử dụng, cho thấy tham vọng nâng tầm mẫu SUV/crossover cỡ B vốn đã quen thuộc với thị trường. Dưới đây là bài đánh giá dựa trên trải nghiệm lái thực tế do Rushlane, chuyên trang ô tô tại Ấn Độ, thực hiện với Seltos 2026.

Dù Sonet là mẫu xe mang lại doanh số lớn nhất cho Kia tại Ấn Độ, Seltos vẫn giữ vai trò chiến lược trong dải sản phẩm. Ở thế hệ mới, Kia tập trung mạnh vào yếu tố “xe lớn hơn, rộng hơn”, đưa Seltos tiến gần hơn tới nhóm SUV cỡ C về mặt hình thể và trải nghiệm sử dụng.

Kia Seltos 2026 đã có mặt tại Ấn Độ và không loại trừ khả năng sớm xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: Rushlane

Seltos 2026 có chiều dài 4.460 mm, rộng 1.830 mm, cao 1.635 mm và trục cơ sở đạt 2.690 mm. So với thế hệ trước, xe dài hơn 95 mm, rộng hơn 30 mm và trục cơ sở tăng thêm 80 mm. Khoảng sáng gầm được nâng lên 200 mm, trong khi chiều cao tổng thể giảm nhẹ.

Việc gia tăng kích thước giúp Seltos trở thành một trong những mẫu SUV lớn nhất trong nhóm B mở rộng tại Ấn Độ, đồng thời mang lại cảm giác bề thế và chắc chắn hơn khi vận hành trên đường.

Seltos mới có kích thước tiệm cận phân khúc C. Ảnh: Rushlane

Về tạo hình, Seltos thế hệ mới mang phong cách táo bạo và hiện đại hơn rõ rệt. Cụm đèn chiếu sáng LED đặt trong hốc vuông vức, kết hợp dải LED ban ngày dạng đứng, tạo dấu ấn thị giác mạnh mẽ. Thiết kế này đủ khác biệt để giúp Seltos nổi bật, dù có thể chưa hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của mọi người dùng.

Thiết kế xe lột xác hoàn toàn so với đời trước. Ảnh: Rushlane

Kia cung cấp ba phong cách ngoại thất gồm Tech Line, GT Line và X Line. Trong đó, Tech Line được đánh giá là cân đối và dễ tiếp cận nhất, trong khi GT Line và X Line hướng đến nhóm khách hàng thích phong cách thể thao và cá tính hơn. Mâm hợp kim có kích thước tối đa 18 inch, cùng phần ốp thân sơn đen bóng, góp phần nâng cảm giác cao cấp cho tổng thể ngoại hình.

Một số chi tiết mới đáng chú ý gồm tay nắm cửa dạng ẩn tự động bật ra, cần gạt và vòi rửa kính sau được giấu kín, ty nâng capo dạng thủy lực và hiệu ứng ánh sáng chào mừng tích hợp vào cụm đèn trước và sau.

Nội thất và trang bị

Khoang cabin là khu vực cho thấy rõ nhất bước tiến của Seltos 2026. Cảm giác không gian rộng rãi và thoáng đãng hơn thế hệ trước dễ dàng nhận ra ngay khi bước vào xe. Thiết kế bảng táp lô mới mang lại cảm giác liền mạch và hiện đại hơn.

Điểm nhấn là cụm màn hình Trinity Display dài 30 inch, gồm màn hình giải trí 12,3 inch, màn hình đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và một màn hình cảm ứng 5 inch dành riêng cho điều khiển điều hòa. Hệ thống hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây, đi kèm dàn âm thanh Bose 8 loa.

Trang bị tiện nghi và độ hoàn thiện nội thất ổn hơn trước. Ảnh: Rushlane

Dù sử dụng nhiều màn hình cảm ứng, Seltos vẫn giữ lại các nút bấm vật lý cho những chức năng quan trọng như âm lượng và điều hòa, giúp việc thao tác thuận tiện hơn khi lái xe. Khu vực bệ trung tâm bố trí gọn gàng với sạc không dây, cần số kiểu du thuyền, phanh tay điện tử và hộc để cốc có thể che gọn.

Vật liệu nội thất được cải thiện đáng kể. Phần trung tâm bảng táp lô và các mảng cửa trước sử dụng vật liệu mềm, kết hợp trần xe hoàn thiện tốt và ghế bọc da nhân tạo, mang lại cảm giác tiệm cận các mẫu xe ở phân khúc cao hơn.

Không gian sử dụng

Nhờ kích thước lớn hơn, Seltos 2026 mang lại không gian thoải mái cho cả hai hàng ghế. Ghế trước có thông gió, ghế lái chỉnh điện 10 hướng kèm nhớ vị trí và ghi nhớ cả thiết lập gương chiếu hậu. Gương ngoài tự động hạ thấp khi vào số lùi, hỗ trợ quan sát tốt hơn.

Hàng ghế sau có ba tựa đầu, cửa gió điều hòa riêng, cổng sạc Type C và rèm che nắng cho cửa sổ. Cửa sổ trời toàn cảnh giúp khoang cabin sáng và thoáng hơn. Khoang hành lý đạt dung tích 447 lít, sàn phẳng và hàng ghế sau gập tỷ lệ 60 40, phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình.

Không gian bên trong xe được mở rộng. Ảnh: Rushlane

Seltos 2026 tiếp tục sử dụng các tùy chọn động cơ 1.5L quen thuộc gồm xăng hút khí tự nhiên, xăng tăng áp và diesel tăng áp. Do trọng lượng xe tăng lên, phiên bản diesel cho cảm giác tăng tốc chậm hơn so với thế hệ trước, nhưng vẫn phù hợp với nhóm khách hàng ưu tiên sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Động cơ Seltos tại Ấn Độ có thể khác với Việt Nam khi mẫu xe này về nước trong thời gian tới. Ảnh: Rushlane

Phiên bản xăng tăng áp thể hiện tốt hơn trong việc bù lại phần trọng lượng gia tăng, mang đến cảm giác lái linh hoạt hơn. Xe được trang bị lẫy chuyển số sau vô lăng, tăng tính chủ động khi vận hành.

Hệ thống treo mới giúp Seltos xử lý tốt các bề mặt đường xấu, hấp thụ dao động hiệu quả và vận hành êm ái. Dù vẫn có độ nghiêng thân khi vào cua, xe cho cảm giác ổn định và dễ kiểm soát, thể hiện sự trưởng thành của nền tảng khung gầm K3 mới.

An toàn và kết luận

Seltos 2026 được trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí, phanh đĩa bốn bánh và camera lùi. Các phiên bản cao cấp có thêm gói hỗ trợ lái nâng cao với nhiều tính năng an toàn chủ động và hỗ trợ đỗ xe như camera 360 độ và cảnh báo điểm mù.

Theo đánh giá từ trải nghiệm lái thực tế của Rushlane, dù vẫn còn một số trang bị chưa xuất hiện, Seltos thế hệ mới là bước tiến rõ rệt so với thế hệ trước. Với kích thước lớn hơn, không gian rộng rãi và trang bị nâng cấp mạnh, mẫu SUV cỡ B này đang tiệm cận phân khúc C và trở thành lựa chọn đáng chú ý trong nhóm SUV/crossover đô thị hiện nay.