Chờ Hyundai Palisade 2026 đã lộ diện ở Việt Nam hay chốt luôn CX-90? Video này giúp bạn có câu trả lời

Từng được mệnh danh là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV cỡ lớn với mức giá chỉ loanh quanh 1,5 tỷ đồng, thế nhưng Hyundai Palisade 2026 đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng với tin đồn giá bán tăng vọt lên mức 2,1 tỷ đồng.

Những hình ảnh xuất hiện tại trung tâm đăng kiểm khí thải Hà Nội đã ngầm khẳng định Hyundai Palisade 2026 đang đếm ngày chính thức ra mắt khách Việt. Sự xuất hiện của mẫu SUV đầu bảng này lại đang tạo ra không ít những cuộc tranh luận sôi nổi.

Hyundai Palisade thế hệ mới sẽ sớm ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: Hyundai

Không chỉ mang một diện mạo vuông vức và hầm hố đến ngỡ ngàng, chiếc xe còn giấu kín một khoang cabin mang đậm hơi thở tương lai, khác xa hoàn toàn so với những gì nhiều người đang quen thuộc trên thế hệ cũ. Nhiều khả năng Palisade mới sẽ dễ bị lầm tưởng là một chiếc SUV siêu sang đến từ Châu Âu khi mới nhìn lướt qua.

Đáng chú ý nhất, trang bị động cơ quen thuộc của dòng xe này sẽ nhiều khả năng bị khai tử. Đổi lại, Hyundai mang đến một hệ truyền động hấp dẫn hơn về sức mạnh, đi kèm lời hứa hẹn về khả năng di chuyển vượt trội hơn.

Khu vực khoang lái Palisade 2026. Ảnh: Car and Driver

Nhưng cú sốc lớn nhất có lẽ nằm ở bài toán chi phí. Những tin đồn râm ran trên mạng xã hội cho thấy mức giá trên Palisade hiện tại sẽ biến mất. Thay vào đó, mức giá mới có thể tăng vọt lên một con số không tưởng, phả hơi nóng trực tiếp vào đối thủ sừng sỏ vừa ra mắt là Mazda CX-90.

TC Motor đang toan tính chiến lược gì cho mẫu xe này? Mọi bí mật về thiết kế, những nâng cấp ẩn giấu và dự đoán giá bán cực sốc của Hyundai Palisade 2026 đều đã được phân tích và mổ xẻ tường tận ở video bên dưới.



