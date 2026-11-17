Ông George DiCaprio và bà Peggy Ann Farrar - cha và mẹ kế của Leonardo DiCaprio - đến dự tiệc sinh nhật tuổi 52 của tài tử. Sự kiện diễn ra tối 14/11 có sự góp mặt của nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong giới giải trí.