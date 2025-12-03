Chính thức: Xây cao tốc xuyên rừng 14.500 tỷ đồng, giao cho Tập đoàn Sơn Hải nổi tiếng "bảo hành 10 năm"

Cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc chính thức chốt nhà đầu tư

Chiều 2/11, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chính thức phê duyệt Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải là nhà đầu tư thực hiện dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) – Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Đây là dự án giao thông trọng điểm triển khai theo hình thức PPP – hợp đồng BOT, được kỳ vọng tạo cú hích kết nối vùng, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế giữa hai tỉnh Đồng Nai – Lâm Đồng.

Hiện tỉnh Lâm Đồng đang gấp rút triển khai công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị cho lễ khởi công dự án vào ngày 19/12/2025 – thời điểm gắn với kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Ảnh minh họa cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc trong tương lai bằng AI

Tổng mức đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư là 14.475 tỷ đồng, bao gồm vốn chủ sở hữu, vốn vay và phần ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thời gian thi công dự kiến 25 tháng, mục tiêu hoàn thành vào ngày 31/12/2027. Sau khi đưa vào khai thác, Tập đoàn Sơn Hải sẽ vận hành và thu phí đường cao tốc trong thời hạn 23 năm 9 tháng theo quy định pháp luật.

Tập đoàn Sơn Hải hiện cái tên tiêu biểu trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án đường bộ cao tốc. Không chỉ đảm bảo tiến độ, doanh nghiệp này đặc biệt nhấn mạnh chất lượng công trình và trách nhiệm hậu thi công.

Đơn vị này nổi tiếng khi cam kết bảo hành 10 năm cho các gói thầu cao tốc. Trong văn bản gửi Bộ GTVT, Sơn Hải khẳng định mặt đường sẽ không hằn lún, không bong bật, đảm bảo êm thuận, bao gồm cả khu vực tiếp giáp cầu – vốn là vị trí dễ xảy ra hư hỏng nhất.

Đáng chú ý, cam kết này được nêu rõ kể cả trong trường hợp xe quá tải, lưu lượng vượt thiết kế, hay thời tiết bất lợi, doanh nghiệp cũng không xin hỗ trợ ngân sách và tự chịu toàn bộ chi phí bảo hành nếu xảy ra hư hỏng. Sơn Hải còn đề xuất cắm biển bảo hành 10 năm công khai để người dân cùng tham gia giám sát.

Cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc kỳ vọng tạo đột phá liên kết vùng

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc có chiều dài khoảng 65,88km, trong đó gần 12km đi qua địa bàn Đồng Nai, còn lại hơn 54km thuộc tỉnh Lâm Đồng. Tuyến đường đi qua trung tâm TP. Bảo Lộc và các xã Đạ Huoai, Đạ Tẻh 2, Phú Lâm, Nam Cát Tiên. Khi đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc sẽ kết nối trực tiếp với cao tốc Dầu Giây – Tân Phú, hình thành trục giao thông xuyên Nam Tây Nguyên.

Dự án thuộc nhóm A, xây dựng theo tiêu chuẩn đường bộ cấp I, tốc độ thiết kế tối đa 80km/h. Ở giai đoạn phân kỳ đầu tư, cao tốc sẽ được xây dựng 4 làn xe với bề rộng nền đường 17m và bố trí làn dừng khẩn cấp không liên tục. Một số đoạn nút giao, hầm chui và tuyến đào sâu đắp cao sẽ đạt quy mô hoàn chỉnh 22m.

Trên tuyến sẽ hình thành hệ thống trạm thu phí, trạm cứu hộ cứu nạn, trạm kiểm soát tải trọng, trạm dừng nghỉ và trung tâm điều hành giao thông thông minh, bảo đảm tiêu chuẩn khai thác cao tốc hiện đại.

Việc cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc đi xuyên vùng rừng núi Nam Tây Nguyên không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn tạo ra bước chuyển mang tính đột phá trong kết nối vùng. Qua đó, giảm thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Đà Lạt từ khoảng 7 giờ xuống còn 3 – 3,5 giờ giúp hành trình trở nên nhẹ nhàng, thuận tiện hơn, mở ra cơ hội bùng nổ du lịch, dịch vụ và thương mại giữa hai vùng kinh tế năng động.

Không chỉ mở ra động lực phát triển kinh tế, du lịch và đô thị hóa, dự án còn có ý nghĩa giảm tải áp lực cho Quốc lộ 20, đặc biệt là khu vực đèo Bảo Lộc – điểm nóng ùn tắc và sạt lở vào mùa mưa. Với hầm xuyên núi, cầu vượt đèo và hệ thống giám sát an toàn giao thông hiện đại, cao tốc này hứa hẹn bảo đảm lưu thông thông suốt quanh năm, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố an ninh – quốc phòng vùng Nam Tây Nguyên.