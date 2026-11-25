Các ngân hàng đang dần ngừng giao dịch rút/chuyển tiền online qua website, chuyển sang ứng dụng di động.

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa thông báo ngừng cung cấp dịch vụ Internet Banking phiên bản cũ dành cho khách hàng tổ chức từ ngày 10/11/2026. Ngân hàng đề nghị khách hàng chuyển sang sử dụng nền tảng ngân hàng số mới VIETABANK BIZ để đảm bảo giao dịch không bị gián đoạn.

Theo VietABank, ngân hàng đã triển khai nền tảng ngân hàng số hợp kênh (Omni Channel) dành cho khách hàng tổ chức mang tên VIETABANK BIZ từ ngày 1/7/2026, nhằm mang đến trải nghiệm tài chính số hiện đại, an toàn và đồng bộ.

Theo lộ trình chuyển đổi hệ thống, dịch vụ Internet Banking hiện tại dành cho khách hàng tổ chức chính thức ngừng cung cấp kể từ ngày 10/11/2026. VietABank khuyến nghị khách hàng chủ động chuyển đổi sang nền tảng mới để tiếp tục thực hiện các giao dịch ngân hàng.

VIETABANK BIZ được ngân hàng giới thiệu có nhiều tính năng như xác thực sinh trắc học, phê duyệt giao dịch đa tầng, báo cáo dòng tiền theo thời gian thực và quản trị quyền truy cập chuyên sâu. Nền tảng cho phép khách hàng giao dịch trên cả Web và Mobile với một tài khoản duy nhất, đồng thời đáp ứng các yêu cầu theo Thông tư 77/2025/TT-NHNN.

Khách hàng tổ chức có thể truy cập VIETABANK BIZ thông qua ứng dụng trên App Store hoặc Google Play, hoặc nền tảng Web tại địa chỉ biz.vietabank.com.vn. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể truy cập hệ thống Internet Banking đang sử dụng và thực hiện theo hướng dẫn để được điều hướng sang nền tảng ngân hàng số mới.

Các ngân hàng đang dần đóng kênh giao dịch trên website, chuyển sang ứng dụng di động

Thời gian gần đây, một số ngân hàng dần thu hẹp kênh giao dịch ngân hàng điện tử trên website, hướng khách hàng chuyển sang sử dụng ứng dụng trên điện thoại di động.

Không chỉ VietABank, trong tháng 11/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cũng chính thức dừng cung cấp dịch vụ SHB Online – kênh giao dịch ngân hàng điện tử trên website dành cho khách hàng cá nhân. Sau thời điểm này, khách hàng được hướng dẫn sử dụng ứng dụng SHB SAHA trên điện thoại để tiếp tục thực hiện các giao dịch ngân hàng điện tử.

Thay vì duy trì song song nhiều kênh giao dịch, các ngân hàng đang có xu hướng tập trung dịch vụ ngân hàng số trên những nền tảng mới, chủ yếu là ứng dụng di động. Cách tiếp cận này giúp đồng bộ trải nghiệm khách hàng, đồng thời tích hợp các tính năng bảo mật và tiện ích giao dịch trên cùng một hệ thống.

Tuy nhiên, việc đóng các kênh Internet Banking cũ cũng đồng nghĩa khách hàng cần chủ động cập nhật phương thức giao dịch, tải và đăng ký ứng dụng mới theo hướng dẫn của ngân hàng để tránh ảnh hưởng đến quá trình sử dụng dịch vụ.