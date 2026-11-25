Việc thông xe kỹ thuật Cầu Nhật Lệ 3 là dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường kết nối giữa Quốc lộ 1 với tuyến đường ven biển, giảm áp lực giao thông cho các cầu hiện hữu.

Sáng 24/11/2026, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật công trình Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu.

Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu là dự án thành phần 2 thuộc Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, khởi công tháng 01/2023 với tổng mức đầu tư 1.325 tỷ đồng.

Công trình có tổng chiều dài hơn 2,8 km, điểm đầu giao Quốc lộ 1 tại xã Quảng Ninh, điểm cuối giao đường Võ Nguyên Giáp tại phường Đồng Hới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng thông xe kỹ thuật công trình (Ảnh: UBND tỉnh Quảng Trị)

Trong đó, cầu dài 561,4 m, rộng 23,5 m, quy mô 04 làn xe; đường hai đầu cầu được xây dựng theo tiêu chuẩn đường chính đô thị, tốc độ thiết kế 60 km/h. Công trình có phương án kiến trúc mang tên “Thiên nhiên hùng vĩ”, được lựa chọn thông qua thi tuyển kiến trúc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, việc thông xe kỹ thuật Cầu Nhật Lệ 3 là dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường kết nối giữa Quốc lộ 1 với tuyến đường ven biển, giảm áp lực giao thông cho các cầu hiện hữu, mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Đông Nam và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, dịch vụ của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Sở Tài chính, các sở, ngành, địa phương, đơn vị thi công, tư vấn, giám sát cùng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đã khắc phục khó khăn, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, góp phần bảo đảm tiến độ công trình.

Đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ của Trung ương, các Bộ, ngành và sự đồng thuận, bàn giao mặt bằng của bà con Nhân dân.

(Ảnh: UBND tỉnh Quảng Trị)

Để sớm đưa công trình vào khai thác an toàn, hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, hồ sơ nghiệm thu, bàn giao và quyết toán theo quy định.

Sở Xây dựng, Công an tỉnh và chính quyền địa phương phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, quản lý và bảo trì công trình; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp xây dựng các sản phẩm, tuyến du lịch mới gắn với cầu Nhật Lệ 3 và tuyến đường ven biển, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, thu hút đầu tư...

Tại buổi lễ, các lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tặng quà cho đại diện hộ dân tiêu biểu bàn giao mặt bằng và thực hiện nghi thức cắt băng thông xe kỹ thuật công trình.

Trước khi sáp nhập, Quảng Bình là tỉnh hẹp nhất Việt Nam với chiều ngang chỉ hơn 50 km. Sau khi hợp nhất Quảng Bình và Quảng Trị theo Nghị quyết 202/2025/QH15, tỉnh Quảng Trị mới có diện tích hơn 12.700 km², dân số gần 1,87 triệu người, chiều ngang trung bình 63,9 km; rộng nhất 75,4 km và hẹp nhất 52,5 km. Như vậy, Quảng Trị hiện là tỉnh hẹp nhất cả nước.