Chính thức: Tạm dừng hoạt động của thuyền buồm đỏ ven bờ vịnh Hạ Long, lý do là gì?

Từ trước Tết Bính Ngọ, khi những cánh buồm đỏ bắt đầu xuất hiện trong các chuyến chạy thử nghiệm ven bờ Vịnh Hạ Long, hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của người dân và du khách. Nhiều người tập trung dọc tuyến bờ biển để chụp ảnh, quay clip, chia sẻ trên mạng xã hội. Không ít bộ ảnh với trang phục tông đỏ đồng điệu cánh buồm lan truyền rộng rãi, tạo hiệu ứng thị giác tích cực và được xem như một "điểm nhấn mới" của Hạ Long.

Tuy nhiên, trong khi sản phẩm đang nhận được phản hồi tốt, từ ngày 27/2, 3 thuyền buồm ba vách sẽ chính thức tạm dừng hoạt động để bổ sung, chỉnh sửa phương tiện và hoàn thiện các thủ tục liên quan trước khi đưa vào vận hành chính thức.

Từ khi xuất hiện, hình ảnh thuyền buồm đỏ ở Hạ Long thu hút đông đảo du khách (Ảnh Tổng hợp)

Vì sao đang "gây sốt" lại phải tạm dừng?

Thông tin tạm dừng được đơn vị quản lý xác nhận sáng 26/2. Theo đó, việc ngừng hoạt động nhằm rà soát kỹ thuật, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chấp thuận chủ trương triển khai tuyến thuyền buồm ba vách ven bờ. Tuy nhiên, tỉnh yêu cầu chỉ cấp phép khi phương tiện bảo đảm đầy đủ điều kiện về đăng ký, đăng kiểm, trang thiết bị cứu sinh, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình GPS kết nối cơ quan quản lý và xây dựng phương án ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Sở Xây dựng được giao chỉ đạo Cảng vụ Đường thủy và Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa kiểm tra, thẩm định trước khi cho phép khai thác chính thức. Các đơn vị liên quan cũng phối hợp giám sát an toàn giao thông đường thủy, an ninh trật tự và môi trường trong khu vực di sản.

Ảnh Báo Quảng Ninh

Như vậy, việc tạm dừng không xuất phát từ sự cố, mà là bước chuẩn hóa kỹ thuật bắt buộc trước khi sản phẩm đi vào khai thác thương mại.

Thuyền buồm ba vách là loại hình truyền thống đặc trưng của Quảng Ninh, có khả năng sử dụng buồm để di chuyển ngược gió. Theo đề án, tuyến du lịch ven bờ dự kiến dài khoảng 12km, xuất phát từ khu vực Bến vận tải khách thủy (chợ Hạ Long 1), đi qua bãi tắm Cột 5 rồi quay trở lại điểm xuất phát.

Theo phương án ban đầu, mỗi ngày có thể khai thác 6 chuyến, khởi hành vào các khung giờ cố định sáng và chiều, mỗi chuyến kéo dài khoảng 1 giờ. Mỗi thuyền chở tối đa 12 hành khách cùng 2 thuyền viên. Hiện mới có 3/10 thuyền trong dự án được đưa vào chạy thử nghiệm.

Việc tạm dừng để bổ sung, chỉnh sửa phương tiện được đánh giá là bước điều chỉnh cần thiết nhằm bảo đảm sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn cao nhất trước khi chính thức đón khách.

Thời gian sắp tới khi trở lại, thuyền buồm có thể để du khách trực tiếp trải nghiệm (Ảnh Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long)

Du khách có thể trải nghiệm gì thay thế trong thời gian chờ đợi?

Trong thời gian thuyền buồm tạm dừng, khu vực ven bờ Hạ Long vẫn có nhiều lựa chọn trải nghiệm. Du khách có thể dạo bộ, chụp ảnh tại Công viên hoa Hạ Long – nơi có tầm nhìn rộng ra vịnh và thường xuyên diễn ra các hoạt động cộng đồng. Khu vực Quảng trường 30/10 cũng là điểm check-in quen thuộc, đặc biệt vào buổi chiều khi thời tiết mát và ánh sáng đẹp.

Nếu muốn trải nghiệm trên mặt nước, du khách có thể lựa chọn các tour tham quan vịnh xuất phát từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long với nhiều hải trình ngắn trong ngày. Ngoài ra, khu vực Bãi Cháy – Hòn Gai còn có dịch vụ chèo kayak, du thuyền ngắm hoàng hôn hoặc thưởng thức ẩm thực hải sản ven biển.

Việc đa dạng hóa lựa chọn giúp hành trình đến Hạ Long không bị gián đoạn, đồng thời cho du khách thêm thời gian chờ đợi một phiên bản hoàn thiện hơn của sản phẩm thuyền buồm đỏ trong thời gian tới.