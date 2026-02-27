Chính thức: Quy định mới liên quan tới căn cước của người dân trên toàn quốc từ tháng sau

Bắt đầu từ ngày 15/3, các quy định mới liên quan đến thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ căn cước sẽ chính thức được triển khai theo Nghị định 58/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành.

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các văn bản trước đó, trong đó có Nghị định 70/2024 – văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Căn cước.

Thực hiện thủ tục qua Cổng dịch vụ công và VNeID

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định 58/2026 là việc điều chỉnh trình tự thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo hướng tăng cường sử dụng nền tảng số.

Trường hợp mất, hư hỏng thẻ hoặc thay đổi địa giới hành chính

Đối với các trường hợp thẻ căn cước bị thất lạc, hư hỏng không thể sử dụng hoặc cần đổi thẻ do thay đổi địa giới hành chính, người dân thực hiện thủ tục cấp lại.

Tương tự quy trình chung, công dân kiểm tra thông tin cá nhân trên hệ thống dữ liệu dân cư. Nếu thông tin chính xác, hồ sơ đề nghị cấp lại sẽ được chuyển đến cơ quan quản lý căn cước để xem xét và giải quyết theo quy định.

Nghị định mới cũng quy định rõ việc thực hiện thủ tục đối với trẻ em dưới 6 tuổi. Trong trường hợp này, người đại diện hợp pháp sẽ thay mặt trẻ tiến hành đăng ký.

Người đại diện lựa chọn loại thủ tục phù hợp, kiểm tra thông tin của trẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi dữ liệu trùng khớp và chính xác, hồ sơ được xác nhận và chuyển đến cơ quan quản lý căn cước để xử lý việc cấp, đổi hoặc cấp lại thẻ.

Quy trình thu hồi thẻ căn cước khi thay đổi quốc tịch

Bên cạnh nội dung về cấp và cấp lại thẻ, Nghị định 58/2026 còn sửa đổi quy định liên quan đến việc thu hồi thẻ căn cước trong một số trường hợp đặc biệt.

Trường hợp phát hiện phải thu hồi thẻ

Nếu cơ quan quản lý căn cước chủ động phát hiện một cá nhân thuộc diện bị thu hồi thẻ, đơn vị này có trách nhiệm hủy giá trị sử dụng của thẻ, đồng thời cập nhật thông tin liên quan vào các cơ sở dữ liệu.

Trong trường hợp người đó vẫn đang giữ thẻ căn cước, cơ quan chức năng sẽ lập biên bản thu hồi và tiếp nhận lại thẻ theo đúng quy định.