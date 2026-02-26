Cảnh báo đặc biệt về 1 lỗi trên cao tốc, Cục CSGT sẽ xử lý nghiêm tất cả các tài xế

Tối 25-2, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa phát hiện, xử lý nhiều tài xế vi phạm hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Hình ảnh vi phạm của tài xế. Ảnh: Cục CSGT

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 xử phạt tài xế. Ảnh: Cục CSGT

Chỉ trong chiều cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện 02 tài xế xe khách vi phạm lỗi "dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe". Mỗi trường hợp bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo thống kê, trong năm 2025 và đầu năm 2026, Đội 6 đã xử lý 120 trường hợp sử dụng điện thoại khi lái xe, gồm: 67 xe container, 35 xe khách, 9 ô tô con và 9 xe tải.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, không giữ khoảng cách an toàn và sử dụng điện thoại khi lái xe.