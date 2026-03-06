Chính thức hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế

Ngày 5/3, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2026 quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Theo Công An Nhân Dân, nghị định quy định chi tiết các nội dung liên quan đến chính sách thuế áp dụng cho hộ, cá nhân kinh doanh, bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. Đồng thời quy định về việc khai thuế, tính thuế, nộp thuế, quyết toán thuế cũng như xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt nộp thừa.

Một điểm đáng chú ý là quy định về trách nhiệm của các chủ quản nền tảng thương mại điện tử và nền tảng số. Theo đó, các nền tảng này phải thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thay số thuế đã khấu trừ của hộ, cá nhân kinh doanh hoạt động trên nền tảng.

Từ 5/3, hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế. (Ảnh minh hoạ)

Nghị định cũng làm rõ trách nhiệm khai thay, nộp thuế thay của tổ chức trong một số trường hợp như hợp tác kinh doanh, làm đại lý bán đúng giá đối với xổ số, bảo hiểm hoặc bán hàng đa cấp. Bên cạnh đó là các quy định liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo quy định mới, hộ và cá nhân kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế bằng phương thức điện tử toàn bộ số tài khoản mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, cũng như các ví điện tử mở tại tổ chức trung gian thanh toán có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quy định này nhằm tăng cường quản lý doanh thu thực tế phát sinh, bảo đảm việc kê khai và nộp thuế đúng theo doanh thu.

Nghị định cũng nhấn mạnh, hộ và cá nhân kinh doanh có trách nhiệm tự kê khai đầy đủ, chính xác doanh thu phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để xác định số thuế phải nộp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh tự xác định doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống, phải thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm cho cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

Trong khi đó, nếu doanh thu thực tế phát sinh trong năm vượt 500 triệu đồng, hộ và cá nhân kinh doanh phải thực hiện khai thuế, nộp thuế kể từ quý phát sinh mức doanh thu này.

Đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, hệ thống thông tin quản lý thuế sẽ tự động tạo lập tờ khai để hỗ trợ việc khai và tính thuế.

Tuy nhiên, nghị định nhấn mạnh việc hỗ trợ này không thay thế trách nhiệm khai thuế và xác định số thuế phải nộp của hộ, cá nhân kinh doanh.

Về hóa đơn điện tử, nghị định quy định hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng từ 1 tỷ đồng/năm trở lên phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng mỗi năm, việc sử dụng hóa đơn điện tử không bắt buộc. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu, các hộ kinh doanh có thể đăng ký với cơ quan thuế để sử dụng.

Ngoài ra, các hộ, cá nhân mới bắt đầu kinh doanh hoặc những trường hợp năm trước doanh thu chưa đến 1 tỷ đồng nhưng trong năm tính thuế phát sinh doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên cũng phải áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định.