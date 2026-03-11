Chính thức chi 4.000-5.000 đồng quỹ bình ổn giá với mỗi lít xăng dầu - Ảnh minh họa

Việc điều chỉnh giá lần này được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026 và Quyết định số 441/QĐ-BCT ngày 10/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo đó, từ 23h45' ngày 10/3, Liên Bộ trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như sau:

- Xăng sinh học: 4.000 đồng/lít;

- Xăng không chì: 4.000 đồng/lít;

- Dầu diezel: 5.000 đồng/lít;

- Dầu hỏa: 4.000 đồng/lít;

- Dầu mazut: 4.000 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 26.570 đồng/lít (tăng 1.344 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, tương đương tăng 5,33%), thấp hơn xăng RON95-III 2.550 đồng/lít.

Giá xăng RON95-III không cao hơn 29.120 đồng/lít (tăng 2.073 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, tương đương tăng 7,66%).

Giá dầu diezel 0.05S không cao hơn 30.717 đồng/lít (tăng 478 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, tương đương tăng 1,58%).

Giá dầu hỏa không cao hơn 32.385 đồng/lít (giảm 2.706 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, tương đương giảm 7,71%).

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 24.707 đồng/kg (tăng 3.380 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, tương đương tăng 15,85%).

Nếu không sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường kỳ này (ngày 10 tháng 3 năm 2026) so với hiện hành (kỳ điều hành trước liền kề, ngày 07 tháng 3 năm 2026) như sau:

Giá xăng E5RON92 ở mức 30.570 đồng/lít, tăng 5.344 đồng/lít, tương đương tăng 21,18%.

Giá xăng RON95-III ở mức 33.120 đồng/lít, tăng 6.073 đồng/lít, tương đương tăng 22,45%.

Giá dầu diezel 0.05S ở mức 35.717 đồng/lít, tăng 5.478 đồng/lít, tương đương tăng 18,12%.

Giá dầu hỏa ở mức 36.385 đồng/lít, tăng 1.294 đồng/lít, tương đương tăng 3,69%.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 28.707 đồng/kg, tăng 7.380 đồng/kg, tương đương tăng 34,60%.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ này (từ ngày 07/3/2026 - 9/3/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; các quốc gia xuất khẩu dầu ở khu vực vùng Vịnh đều cắt giảm sản lượng khai thác do việc xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz bị tắc nghẽn dẫn tới các kho chứa bị lấp đầy; tâm lý tích trữ nhiên liệu đang diễn ra ở hầu hết các quốc gia…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong ngày 9/3/2026 tiếp tục tăng cao. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ ngày 7/3/2026 và kỳ điều hành ngày 10/3/2026 là: 139,300 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 29,570 USD/thùng, tương đương tăng 26,95%); 147,500 USD/thùng xăng RON95 (tăng 31,335 USD/thùng, tương đương tăng 26,97%); 188,200 USD/thùng dầu hỏa (tăng 7,320 USD/thùng, tương đương tăng 4,05%); 184,430 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 30,945 USD/thùng, tương đương tăng 20,16%); 882,380 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 257,995 USD/tấn, tương đương tăng 41,32%).