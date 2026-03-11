Thủ tướng: Sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu ngay ngày 11/3

Dứt khoát không để thiếu năng lượng

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, ngay khi xung đột xảy ra, chúng ta đã kịp thời nhận định những tác động tới Việt Nam về năng lượng , điều hành kinh tế vĩ mô, nhất là tăng trưởng và kiểm soát lạm phát; ảnh hưởng giá thành và logistics; có thể xuất hiện tình trạng đầu cơ tích trữ, găm hàng, buôn lậu qua biên giới; làm tăng giá thành, giảm sức cạnh tranh hàng hóa.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu đặt ra là dứt khoát không để thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào và đến thời điểm này, chúng ta vẫn đang kiểm soát được tình hình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Thủ tướng kêu gọi nhân dân cả nước chung sức, đồng lòng, không hoảng hốt, không lo sợ, hết sức bình tĩnh, nhưng cũng không chủ quan; không lợi dụng hay làm xáo trộn tình hình; toàn dân nâng cao ý thức, đoàn kết, thống nhất, cùng Đảng, Nhà nước, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Về các giải pháp tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung dầu thô; đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam) và các cơ quan liên quan triển khai ngay kết quả điện đàm giữa Thủ tướng với lãnh đạo các nước vùng Vịnh vừa qua.

Về nhập khẩu xăng dầu, Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối chủ động tìm kiếm nguồn cung, tăng cường nhập khẩu, phân bổ theo kế hoạch được giao để bảo đảm 30% nhu cầu xăng dầu từ nguồn nhập khẩu; đồng thời bảo đảm mức dự trữ theo quy định, xây dựng các kịch bản bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong các tình huống.

Về quản lý thị trường trong nước, Bộ Tài chính được giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu theo quy định, bảo đảm bám sát diễn biến giá xăng dầu hằng ngày, chủ động có giải pháp điều chỉnh kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, khắc phục tình trạng găm hàng, tăng giá.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi cách thức quản lý giá tại Nghị định số 83/2014 về kinh doanh xăng dầu, tạo sự chủ động, linh hoạt cho các doanh nghiệp; cân nhắc theo hướng Nhà nước không quy định giá bán cụ thể; thay thế quản lý bằng quy định giới hạn các chi phí và định mức lợi nhuận; giá cụ thể do doanh nghiệp chủ động công bố…

Giảm thuế môi trường xăng dầu

Về giải pháp Quỹ bình ổn giá xăng dầu và thuế bảo vệ môi trường, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của Bộ Công Thương sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, sử dụng bảo đảm đúng các quy định; áp dụng ngay trong ngày 11/3.

Trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính căn cứ quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ, để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và báo cáo Chính phủ tại phiên họp gần nhất. Bộ Tài chính đề xuất ngay phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về 0, báo cáo Chính phủ trong ngày 12/3.

Cùng với đó, đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 theo Nghị quyết của Chính phủ; phát động phong trào tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng xanh, giảm phát thải; giao Bộ Công Thương phụ trách nội dung kịch bản để sớm phát động phong trào.

Bộ Công an phối hợp Bộ Công Thương kiểm tra, kiểm soát, xử lý đối với các hành vi găm hàng, đội giá, làm mất ổn định thị trường; chỉ đạo công an các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển xăng dầu vận chuyển hàng thuận lợi vào các khu vực nội đô, tránh để thiếu hàng cục bộ.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.