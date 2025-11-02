Chính sách đặc biệt nhất của VinFast

Trước những diễn biến phức tạp và thiệt hại nặng nề do tình hình mưa lũ tại miền Trung, đặc biệt là tại Huế và Đà Nẵng, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast vừa chính thức công bố triển khai một Chính sách đặc biệt nhằm hỗ trợ kịp thời và tối đa hóa quyền lợi cho các chủ xe VinFast bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Động thái này thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm cao của nhà sản xuất ô tô Việt Nam đối với khách hàng trong lúc khó khăn.

VinFast ưu tiên hỗ trợ cứu hộ khẩn cấp mưa lũ

Nhận thấy nhu cầu cấp thiết về cứu hộ xe cơ giới trong điều kiện ngập lụt, VinFast đã ngay lập tức kích hoạt cơ chế ưu tiên điều phối dịch vụ cứu hộ tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Ưu tiên điều phối: Lực lượng cứu hộ của VinFast được ưu tiên điều phối đến các điểm nóng về ngập lụt để kéo xe ra khỏi vùng nguy hiểm.

Chấp nhận chi phí cứu hộ bên ngoài: Trong trường hợp xe cứu hộ của VinFast chưa thể tiếp cận kịp thời do tình hình giao thông và lũ lụt phức tạp, VinFast sẽ chấp nhận chi phí cứu hộ từ các đơn vị bên ngoài.

Điều này nhằm đảm bảo không có sự chậm trễ trong việc di chuyển xe của khách hàng đến nơi an toàn hoặc xưởng dịch vụ (trừ trường hợp khách hàng tự ý kéo xe lệch vùng không có sự điều phối).

Hỗ trợ chi phí phát sinh: Đối với những trường hợp cần kéo xe lệch vùng, VinFast cũng cam kết hỗ trợ chi phí phát sinh nếu việc điều phối được thực hiện qua Tổng đài Chăm sóc Khách hàng chính thức.

Thời gian áp dụng cho chính sách hỗ trợ cứu hộ khẩn cấp này là từ ngày 29/10/2025 đến hết ngày 01/11/2025 , áp dụng cho cả xe xăng và xe điện VinFast .

Mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng ở Huế - Đà Nẵng.

Chính sách đặc biệt của VinFast cho sửa chữa xe thiệt hại do mưa lũ

Để giảm thiểu gánh nặng tài chính cho khách hàng khi tiến hành sửa chữa, VinFast đưa ra hai cấp độ hỗ trợ cụ thể tùy thuộc vào việc khách hàng có bảo hiểm vật chất xe hay không, áp dụng tại các Xưởng dịch vụ VinFast.

Đối với Khách hàng không có Bảo hiểm Vật chất:

Đây là nhóm khách hàng chịu thiệt hại trực tiếp và lớn nhất. VinFast quyết định chia sẻ gánh nặng bằng cách:

Hỗ trợ 30% chi phí phụ tùng thay thế: VinFast sẽ tài trợ trực tiếp 30% giá trị của các phụ tùng cần thiết để thay thế do hư hỏng bởi mưa lũ.

Đại lý xem xét hỗ trợ thêm: Các Đại lý và Xưởng dịch vụ VinFast có thể xem xét hỗ trợ thêm 10% trên tổng hóa đơn sửa chữa, tùy thuộc vào tình hình thực tế.

Đối với Khách hàng có Bảo hiểm Vật chất:

Nhằm đẩy nhanh quá trình bồi thường và sửa chữa, VinFast tập trung vào việc tối ưu thủ tục và hỗ trợ chi phí miễn thường:

Hỗ trợ phí miễn thường bảo hiểm: Khách hàng sẽ được VinFast hỗ trợ khoản phí miễn thường bảo hiểm là 500.000 VNĐ/sự vụ. Phối hợp đẩy nhanh thủ tục: VinFast cam kết phối hợp chặt chẽ và ưu tiên với các đơn vị bảo hiểm để rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ, giúp xe sớm được đưa vào sửa chữa và hoàn trả khách hàng.

Thời gian áp dụng cho chính sách hỗ trợ sửa chữa này kéo dài hơn, từ ngày 29/10/2025 đến hết ngày 30/11/2025.

Không chỉ dừng lại ở khách hàng, VinFast cũng thể hiện sự đồng hành với mạng lưới kinh doanh của mình. Hãng xe sẽ xem xét hỗ trợ một phần thiệt hại thực tế cho các Xưởng dịch vụ, Đại lý không có bảo hiểm tài sản. Mục tiêu là giúp các Đại lý nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định lại hoạt động kinh doanh để tiếp tục phục vụ khách hàng với chất lượng tốt nhất.

Thông qua chính sách hậu mãi đặc biệt này, VinFast không chỉ đơn thuần là hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tài chính, mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm xã hội và sự đồng hành, giúp khách hàng VinFast tại Huế và Đà Nẵng nhanh chóng vượt qua khó khăn sau thiên tai.