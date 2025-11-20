Chính quyền Trump bí mật xây dựng kế hoạch hòa bình mới với Nga

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AP)

Một nguồn tin cho CNN cho biết chính quyền Trump đang bí mật xây dựng kế hoạch hòa bình mới với Nga để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Đặc phái viên của Tổng thống, ông Steve Witkoff, là người dẫn đầu các cuộc trao đổi và thúc đẩy tiến trình, trong bối cảnh Washington tin rằng Moscow đang tỏ dấu hiệu sẵn sàng đàm phán.

Quân đội Mỹ xác nhận Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll cùng phái đoàn cấp cao của Lầu Năm Góc đã tới Ukraine sáng nay trong chuyến công tác tìm hiểu thực địa. Theo người phát ngôn Lục quân, ông Driscoll được giao nhiệm vụ gặp các quan chức Ukraine, trong đó có Tổng thống Volodymyr Zelensky, để thảo luận về tình hình chiến trường, nhu cầu vũ khí và nỗ lực hòa bình đang được khởi động.

The Wall Street Journal là đơn vị đầu tiên đưa tin về chuyến đi của phái đoàn Mỹ tới Kiev. Dù không tham gia công khai các vòng đàm phán trước đây, ông Driscoll là đồng minh thân cận của Phó Tổng thống J.D. Vance và có kinh nghiệm về mua sắm quân sự. Tháp tùng ông là Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ - Tướng Gen. Randy George, Tướng Gen. Chris Donahue và Trung sĩ Michael Weimer.

Các nguồn tin Nga cũng xác nhận với CNN rằng đang có những liên hệ cấp cao giữa hai bên, bao gồm các cuộc gặp giữa ông Witkoff và đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev tại Mỹ hồi tháng 10. Một nguồn tin Nga mô tả các cuộc trao đổi là “rất hiệu quả”.

Theo Axios, dự thảo hiện tại gồm 28 điểm, tập trung vào bảo đảm an ninh cho Ukraine và châu Âu, cùng tương lai quan hệ của Mỹ với Nga và Ukraine. Tuy nhiên, Điện Kremlin khẳng định chưa có tiến triển mới và nhắc lại rằng ngoài cuộc gặp tại Anchorage giữa Tổng thống Putin và ông Trump hồi tháng 8, không có cập nhật nào khác.

Chưa rõ vai trò của châu Âu và Ukraine trong các cuộc thảo luận này, cũng như liệu họ có ủng hộ kế hoạch hay không. Nhà Trắng từ chối bình luận.

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: AP)

Nguồn tin của CNN cho biết nỗ lực đàm phán của Mỹ nhiều lần đổ vỡ khi phía Nga không đưa ra cam kết đáng kể. Sau cuộc điện đàm mới nhất với ông Putin tháng 10/2025, Tổng thống Trump từng dự định tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga tại Budapest. Tuy nhiên, chỉ 5 ngày sau, hội nghị bị hủy và chính quyền Trump công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Moscow.

Giới chức Mỹ cho biết lập trường của ông Putin về việc kết thúc chiến tranh không thay đổi đáng kể kể từ cuộc gặp trước đó tại Alaska. Trước đây, các cuộc đàm phán của Mỹ tập trung vào việc đóng băng lực lượng hai bên dọc theo tuyến hiện tại, một đề xuất được châu Âu và Ukraine ủng hộ như bước khởi đầu cho đàm phán mới, nhưng bị Nga bác bỏ với lý do muốn một thỏa thuận hòa bình dài hạn hơn là lệnh ngừng bắn.