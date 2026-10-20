Chinh phục thành công Vingroup, Sun Group bằng bê tông, vật liệu đặc biệt, Chủ tịch DN Việt báo lãi tăng 136% chính thức lên tiếng

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường báo lãi tăng 136%, vượt kế hoạch năm chỉ sau 9 tháng.

Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường Kiều Văn Mát

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (mã chứng khoán SCL) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026. Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 263 tỷ đồng, tăng gần 98% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng, tăng 136%. Đáng chú ý, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 109 tỷ đồng, tăng 129%, kéo theo biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh mẽ từ khoảng 36% lên mức 41%.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu của công ty đạt gần 666 tỷ đồng, tăng 81%. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 94 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Dù mới thực hiện khoảng 67% kế hoạch doanh thu, Sông Đà Cao Cường đã hoàn thành hơn 110% mục tiêu lợi nhuận của cả năm 2026.

Lý giải về những con số này, Chủ tịch HĐQT Kiều Văn Mát cho biết kết quả không đến từ một yếu tố đơn lẻ mà là hệ quả của một quá trình dài hơi: cải tiến công nghệ, tối ưu hóa dây chuyền để giảm chi phí, đồng thời mở rộng công suất nhà máy, phát triển đa dạng hóa sản phẩm và tệp khách hàng. Thực tế, phần doanh thu tăng thêm trong quý III mới chỉ là bước khởi đầu, bởi nhiều nhà máy mới được đầu tư dự kiến đến tháng 11/2026 mới chính thức vận hành, sẽ tạo ra dư địa tăng trưởng doanh thu lớn hơn nữa.

Tuy nhiên, đằng sau những con số này là cả một quá trình phát triển bền vững của doanh nghiệp trong nhiều năm. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Sông Đà Cao Cường đã xác định là một doanh nghiệp khoa học công nghệ: giải quyết bài toán tái xử lý tro xỉ, thạch cao và các nguồn phụ phẩm công nghiệp để sản xuất vật liệu xây dựng, thay vì để chúng trở thành gánh nặng gây ô nhiễm môi trường.

Theo ông Mát, cổ đông khi đầu tư vào doanh nghiệp không nên chỉ nhìn vào biến động giá cổ phiếu, mà cần đánh giá đúng giá trị thực chất và ý nghĩa xã hội của công việc này. Việc sản xuất ra dòng vật liệu xanh từ nguồn thải công nghiệp không chỉ giúp tiết kiệm tài nguyên khoáng sản tự nhiên mà còn thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, đóng góp thiết thực vào mục tiêu giảm phát thải carbon. Chính vì tầm nhìn đó, ban lãnh đạo luôn kiên định dành nguồn lợi nhuận để tái đầu tư nâng cấp nhà máy, cải tiến sản phẩm và gia tăng năng lực sản xuất, biến mục tiêu môi trường thành năng lực cạnh tranh thực tế về giá thành và chất lượng trên thương trường.

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Một trong những yếu tố giúp Sông Đà Cao Cường trở thành một trong những doanh nghiệp uy tín trong ngành vật liệu mới chính là chiến lược thâm nhập thị trường qua các chủ đầu tư khắt khe. Trong giai đoạn đầu đưa sản phẩm ra thị trường, Vingroup đóng vai trò như một "bà đỡ" vô cùng quan trọng.

Theo Chủ tịch Kiều Văn Mát, để thuyết phục được một tập đoàn đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe về tiến độ và chất lượng như Vingroup, Sông Đà Cao Cường đã mất hơn 2 năm ròng rã thử nghiệm, kiểm chứng độc lập cả trong nước lẫn quốc tế. Hợp tác với các đối tác lớn đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn, bao gồm cả rủi ro đền bù và chi trả toàn bộ chi phí khắc phục nếu sản phẩm xảy ra sự cố.

Cùng với đó, Sông Đà Cao Cường đang cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ để phát triển độc lập và cân bằng hơn. Tỷ trọng đóng góp của Vingroup trong tổng doanh thu và lợi nhuận của công ty trước đây lớn, nhưng hiện đã giảm xuống còn khoảng 25%. Chủ tịch Sông Đà Cao Cường khẳng định, việc giảm tỷ trọng này không đến từ việc giảm cung cấp cho Vingroup, mà do năng lực sản xuất của công ty đã tăng lên gấp 5-6 lần, qua đó đủ sức gánh vác thêm nhu cầu từ nhiều đối tác khác.

Thực tế, mạng lưới khách hàng của doanh nghiệp hiện đã mở rộng ra khoảng 10 tập đoàn lớn, bao gồm các chủ đầu tư và nhà thầu hàng đầu như Sun Group, Masterise, Coteccons, Delta, Ricons, …Đồng thời, Sông Đà Cao Cường cũng đa dạng hóa bằng cách phát triển mạnh mẽ kênh phân phối dân dụng, hiện đóng góp khoảng 50% doanh số cho một số dòng sản phẩm. Danh mục vật liệu của công ty đã lên tới 50-60 loại khác nhau, trải dài từ vữa, keo công nghiệp đến gạch nhẹ, tấm panel. Không dừng lại ở thị trường nội địa, các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế này đã bắt đầu được xuất khẩu cung ứng cho nhiều dự án tại Lào, Campuchia, Philippines....

Sẵn sàng đầu tư 1.000 tỷ đồng mở rộng, nâng cấp nhà máy, làm chủ công nghệ lõi và vươn ra quốc tế

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Để có đủ năng lực phục vụ đa dạng khách hàng và hướng tới xuất khẩu, bài toán cốt lõi của Sông Đà Cao Cường là công nghệ. Thay vì liên tục chia cổ tức bằng tiền mặt, trong khoảng 5 năm trở lại đây, doanh nghiệp gần như dồn nguồn lợi nhuận để tái đầu tư vào nhà máy, thiết bị và công nghệ mới. Chủ tịch công ty cho biết, chỉ trong khoảng 2 năm gần nhất, quy mô đầu tư vào các nhà máy mới và cải tạo dây chuyền cũ đã lên tới khoảng 1.000 tỷ đồng.

Việc làm chủ công nghệ mang lại những lợi ích kinh tế, minh chứng rõ nhất cho tăng của biên lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm 2026. Ở mảng sản xuất bê tông khí chưng áp, nhà máy cũ với công nghệ bán tự động có công suất 200.000 m³ cần tới lực lượng lao động khổng lồ từ 500 - 600 người. Nhưng với nhà máy đầu tư mới tự động hóa hoàn toàn, công suất được nâng lên gần 400.000 m³ trong khi số lượng nhân sự trực tiếp vận hành chỉ cần khoảng 60 - 70 người.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp áp dụng triệt để tư duy xanh để tối ưu hóa chi phí đầu vào. Sông Đà Cao Cường đã chuyển đổi việc sử dụng than đốt nồi hơi sang tận dụng mùn thải, phụ phẩm nông nghiệp. Các phương tiện vận tải nội bộ như ô tô, xe nâng, máy xúc dùng dầu diesel được thay thế bằng xe điện, kết hợp cùng hệ thống điện mặt trời áp mái giúp chi phí năng lượng giảm sâu. Sự cải tiến toàn diện này giúp doanh nghiệp vượt qua bối cảnh giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, duy trì biên lợi nhuận tốt và tạo ra những sản phẩm có giá thành cạnh tranh vượt trội.

Trong dài hạn, những quyết định đầu tư lớn là bước chuẩn bị kỹ lưỡng để hiện thực hóa tham vọng vươn ra toàn cầu. Khi thế giới ngày càng khắt khe với các tiêu chuẩn môi trường, dòng sản phẩm xanh được bảo chứng chất lượng bởi các công trình lớn tại Việt Nam sẽ là "giấy thông hành" để Sông Đà Cao Cường bước ra quốc tế.