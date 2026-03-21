Chính phủ cho phép điều chỉnh giá xăng dầu khi nào?

Luân Dũng |

Giá cơ sở tăng từ 15% trở lên, giá xăng dầu trong nước mới được điều chỉnh ngay sau đó một ngày. Ngược lại, khi giá cơ sở giảm từ 10% trở lên thì phải giảm giá xăng dầu ngay sau ngày đó.

Nội dung trên được quy định tại Nghị quyết số 55 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026.

Cụ thể, Chính phủ đồng ý cho phép điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày tăng từ 15% trở lên so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề.

Chính phủ yêu cầu giảm giá xăng dầu ngay sau ngày giá cơ sở giảm từ 10% trở lên.

Việc điều hành giá xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện ngay sau ngày giá cơ sở tăng từ 15% trở lên.

Việc tính giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định, theo nguyên tắc tính bình quân theo số ngày có giá giữa hai kỳ công bố giá cơ sở của giá các sản phẩm xăng dầu được giao dịch trên thị trường quốc tế.

Chính phủ lưu ý, trường hợp giá cơ sở của tất cả các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường tăng dưới 15% so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề thì việc điều hành giá xăng dầu tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 80/2023 (ngày thứ Năm hằng tuần).

Như vậy, giá cơ sở tăng từ 15% trở lên, giá xăng dầu trong nước mới được điều chỉnh ngay sau đó một ngày, thay vì mức biến động 7% như trước.

Chính phủ cũng yêu cầu cơ quan điều hành điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày giảm từ 10% trở lên so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề.

Việc điều hành giá xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện ngay sau ngày giá cơ sở giảm từ 10% trở lên.

Trường hợp giá cơ sở của tất cả các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường giảm dưới 10% so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề thì việc điều hành giá xăng dầu tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 80/2023 (ngày thứ Năm hằng tuần).

Nghị quyết 55/NQ-CP có hiệu lực từ 19/3/2026.

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

