Trong đời sống người Á Đông, hình ảnh chim hỉ thước xuất hiện thường gắn với một điều rất dễ thương: Có khách quý tới nhà, có tin vui sắp tới, có chuyện đáng chờ. Dưới góc nhìn tử vi – phong thủy đời sống, “chim hỉ thước báo hỷ” là cách nói ẩn dụ cho việc vận trình bỗng sáng lên, bớt trắc trở, con người gặp đúng thời, đúng người, mọi chuyện thuận tay hơn.

Tuần mới sắp đến, không phải ai cũng may mắn như nhau, nhưng nếu để ý một chút, sẽ thấy có 3 con giáp được dự báo là “dễ thở” hơn hẳn: Việc kiếm tiền suôn sẻ hơn, cơ hội đến đều đặn hơn, trái tim cũng nhận được sự quan tâm, để không còn cảm giác cô đơn trong chính cuộc sống của mình. Và tất nhiên, may mắn chỉ là một nửa, nửa còn lại vẫn nằm ở sự chủ động, thái độ sống và cách mỗi người nắm giữ cơ hội.

1. Tuổi Tý: Đường thênh thang hơn, tiền đỡ “chảy ngược”

Với người tuổi Tý, tuần tới giống như đoạn đường bất ngờ bớt ổ gà sau một thời gian dài xóc nảy. Vốn là người nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt, tuổi Tý thường thấy trước cơ hội nhưng vì bận rộn, vì lo lắng, vì thiếu một chút tự tin nên không phải lúc nào cũng dám bước tới. Tuần mới, vận may tài chính của tuổi Tý khởi sắc, những việc từng dang dở có cơ hội được nối lại, một lời đề nghị hợp tác, một hợp đồng từng treo lâu, một khoản thu từng nghĩ “thôi chắc mất rồi” bỗng có tín hiệu về. Không phải là trúng số hay bước ngoặt quá kịch tính, mà là tiền bạc bắt đầu chảy đúng hướng, công sức bỏ ra được trả công rõ ràng hơn.

Đây là thời điểm người tuổi Tý nên bớt ôm việc một mình, dám chia sẻ ý tưởng với đồng nghiệp hoặc cấp trên, bởi chỉ khi bạn chịu nói ra, người khác mới biết bạn có năng lực gì để trao cơ hội phù hợp. Về tình cảm, tuổi Tý độc thân có thể sẽ gặp một người khiến mình cười nhiều hơn, ban đầu có thể chỉ là bạn, là người cùng nhóm, nhưng nói chuyện mãi lại thấy hợp.

Với người đã có đôi, tuần mới là lúc dễ hóa giải những hiểu lầm nhỏ, chỉ cần một cuộc hẹn ăn tối bình yên, cất điện thoại đi và nghe nhau nói thật lòng, không khí giữa hai người sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Tuổi Tý chỉ cần lưu ý một điều: Đừng vì mọi thứ đang thuận hơn mà ôm tham vọng quá đà, muốn “ăn cả thế giới” trong một tuần, rất dễ kiệt sức. Chậm lại nửa nhịp, ưu tiên việc quan trọng nhất, bạn sẽ thấy mình vừa kiếm được tiền, vừa giữ được sức.

2. Tuổi Thìn: Khí thế quay lại, kiếm tiền có người đỡ lưng

Người tuổi Thìn vốn mang khí chất mạnh, đã làm thì muốn làm lớn, đã nghĩ là muốn làm tới cùng. Thế nhưng thời gian trước, không ít tuổi Thìn cảm thấy mình như bị “hãm phanh”: cố gắng thì có, nhưng kết quả lại chưa tương xứng, dễ chán nản, đôi lúc còn nghi ngờ chính mình. Tuần tới, vận quý nhân của người tuổi Thìn được cho là khá rõ. Trong công việc, rất có thể bạn sẽ gặp một người sẵn sàng đưa ra gợi ý, chỉ đường hoặc nhẹ nhàng kéo bạn ra khỏi một tình thế khó. Đó có thể là sếp tin tưởng, một anh chị đi trước, hoặc đơn giản là một đồng nghiệp có kinh nghiệm, chia sẻ đúng một câu làm bạn “bừng tỉnh”.

Những dự án cần ký kết, hồ sơ cần duyệt, kế hoạch cần thông qua… có cơ hội trôi chảy hơn, ít bị bắt bẻ vô lý như trước. Về tài chính, tuổi Thìn có thể đón những khoản thu ngoài lương: tiền hoa hồng, tiền thưởng theo dự án, hoặc lộc từ việc hỗ trợ người khác mà được “chia phần”. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải lúc chơi liều. Hãy tỉnh táo trước các lời rủ rê đầu tư nóng, tập trung vào những gì mình hiểu rõ, tránh “đánh quả lớn” chỉ vì hưng phấn nhất thời.

Chuyện tình cảm của tuổi Thìn trong tuần tới cũng sáng hơn. Người độc thân dễ gặp người thú vị qua công việc, hội nhóm hoặc những cuộc hẹn liên quan đến phát triển bản thân. Hình tượng một người biết mình muốn gì, nói chuyện thẳng thắn nhưng không thô ráp, có sức hút rất riêng sẽ khiến bạn rung rinh. Với người đã có gia đình, đề nghị dành đúng một buổi tối trong tuần để cùng nhau ăn ngon, nói chuyện về kế hoạch tương lai, thay vì chỉ quanh quẩn chuyện tiền điện, tiền học của con. Khi bạn chủ động “làm mới” cảm xúc, chim hỉ thước báo tin vui trong nhà sẽ “hót” nhiều hơn.

3. Tuổi Mùi: Lặng lẽ mà vững, tình cảm ấm hơn, tiền về đều hơn

Trong ba con giáp được gọi tên, tuổi Mùi có lẽ là người bình lặng nhất. Không ồn ào, không thích đua tranh, họ thường chọn cách làm tốt phần việc của mình, chăm lo cho gia đình, dồn nhiều tâm sức vào những điều nhỏ nhưng bền. Tuần tới, vận trình của tuổi Mùi được ví như mặt nước yên mà có sóng ngầm dễ chịu không phải là cú bứt phá ngoạn mục, nhưng là cảm giác mọi thứ đi đúng đường. Công việc bớt trục trặc, đồng nghiệp hợp tác hơn, khách hàng khó tính cũng chịu lắng nghe.

Nếu đang theo đuổi một kế hoạch dài hơi, bạn sẽ nhận được những tín hiệu nhỏ cho thấy mình không sai đường: Một lời khen, một phản hồi tích cực, một con số tiến triển. Về tài chính, tuổi Mùi không nhất thiết có lộc lớn bất ngờ, nhưng thu nhập ổn định, có thể thêm một khoản làm thêm, một món bán ra, hoặc một khoản nợ lâu ngày được trả. Điều khiến tuổi Mùi dễ mỉm cười hơn chính là chuyện tình cảm. Người độc thân, nếu mở lòng, dễ gặp người thật thà, không màu mè, nói ít làm nhiều, có thể không ngọt ngào như trong phim, nhưng cho bạn cảm giác an toàn.

Người đã có gia đình hoặc đang trong mối quan hệ lâu năm sẽ thấy bạn đời dịu lại, bớt căng thẳng, hai người dễ nói chuyện hơn. Hãy tận dụng tuần này để cùng dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại góc bếp, phòng ngủ; vừa làm vừa nói chuyện, tự khắc khoảng cách cũng được kéo gần. Với tuổi Mùi, “may mắn” đôi khi không ầm ĩ, nó chỉ là một ngày đi làm không tắc đường, về nhà có người đợi, tài khoản không còn báo “sắp chạm đáy” và lòng thấy bình yên.

“Chim hỉ thước báo hỷ” là một hình ảnh rất đẹp có tin vui, có người đến, có chuyện tốt đang trên đường tìm đến bạn. Nhưng chim hỉ thước dù có bay đến mái nhà, nếu cửa lòng luôn đóng kín, không chịu thay đổi thói quen, không dám bước ra khỏi vùng an toàn thì may mắn cũng chỉ dừng lại ở mức “lướt ngang”. Dù bạn thuộc tuổi Tý, Thìn, Mùi hay bất cứ con giáp nào khác, tuần mới luôn là dịp để tự nhắc mình làm việc rõ ràng hơn, nói chuyện chân thành hơn, yêu thương bản thân hơn một chút. Người biết chuẩn bị, biết cố gắng và biết trân trọng từng cơ hội nhỏ, sớm muộn gì cũng đón được “tin vui” theo cách của riêng mình.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)