(Ảnh minh họa 1 sự việc tương tự xảy ra hồi tháng 5 năm nay tại Thái Lan).

Mới đây, một vụ việc đáng sợ đã xảy ra tại Thái Lan khiến những người chứng kiến không khỏi ám ảnh. Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới được phát hiện hôm 28/11 vừa qua khi người dân ở huyện Nai Khlong Bang Pla Kot, phát hiện một con kỳ đà đang kéo một chiếc túi gì đó gần một ngôi nhà tại đây.

Khi tới gần, người dân này phát hiện bên trong túi có vẻ là thi thể người nên đã lập tức báo cảnh sát. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy thi thể một bé gái sơ sinh cùng với một hòn đá lớn ở trong túi, được cho là dùng để đè vật nặng xuống.

Sau quá trình điều tra, các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Phra Samut Chedi đã xác định được nghi phạm, một cô gái trẻ chỉ được biết đến với cái tên View, đang làm công việc dọn dẹp tại một công ty tư nhân trên đường Rama IV, Bangkok. Cô này đã bị đưa về đồn để thẩm vấn vào cuối ngày hôm đó.

Hiện trường vụ việc đáng sợ tại Thái Lan.

Theo cảnh sát, cô gái khai với các nhà điều tra rằng cô không hề biết mình mang thai, khẳng định mình có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn và không có dấu hiệu chuyển động nào từ thai nhi. Cô gái cho biết vụ việc xảy ra vào đêm ngày 25 và 26 tháng 11, sau khi cô đi làm về. Trong lúc tắm, cô được cho là đã trượt chân ngã trong phòng tắm. Ngay sau đó, cô bị chảy máu và sinh ra đứa bé mà cô nghĩ rằng đã chết.

Cô cho biết mình đã tự cắt dây rốn, đặt thi thể em bé vào một chiếc túi màu đỏ, bỏ thêm một viên đá và giấu dưới gầm nhà qua lối ra phía sau. Thi thể em bé sau đó được một người dân phát hiện khi con kỳ đà kéo chiếc túi ra ngoài. Cảnh sát đã được gọi đến hiện trường và bắt đầu điều tra.

KhaoSod đưa tin rằng ở thời điểm này, cô gái vẫn chưa bị buộc tội chính thức. Nhà chức trách cho biết nguyên nhân cái chết vẫn đang được điều tra. Viện Pháp y tại Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm tử thi, dự kiến có kết quả trong vòng 45 ngày. Cảnh sát cho biết, nếu có, việc buộc tội sẽ phụ thuộc vào kết quả khám nghiệm tử thi và liệu đứa trẻ có được sinh ra còn sống hay không.

Gia Linh (Theo The Thaiger)