HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Kỳ đà kéo theo một chiếc túi, người dân thấy lạ nên đến kiểm tra thì tái mặt, vội báo cảnh sát

Gia Linh |

Vụ việc con kỳ đà kéo theo chiếc túi khiến những người chứng kiến không khỏi ám ảnh.

(Ảnh minh họa 1 sự việc tương tự xảy ra hồi tháng 5 năm nay tại Thái Lan).

(Ảnh minh họa 1 sự việc tương tự xảy ra hồi tháng 5 năm nay tại Thái Lan).

Mới đây, một vụ việc đáng sợ đã xảy ra tại Thái Lan khiến những người chứng kiến không khỏi ám ảnh. Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới được phát hiện hôm 28/11 vừa qua khi người dân ở huyện Nai Khlong Bang Pla Kot, phát hiện một con kỳ đà  đang kéo một chiếc túi gì đó gần một ngôi nhà tại đây.

Khi tới gần, người dân này phát hiện bên trong túi có vẻ là thi thể người nên đã lập tức báo cảnh sát. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy thi thể một bé gái sơ sinh cùng với một hòn đá lớn ở trong túi, được cho là dùng để đè vật nặng xuống.

Sau quá trình điều tra, các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Phra Samut Chedi đã xác định được nghi phạm, một cô gái trẻ chỉ được biết đến với cái tên View, đang làm công việc dọn dẹp tại một công ty tư nhân trên đường Rama IV, Bangkok. Cô này đã bị đưa về đồn để thẩm vấn vào cuối ngày hôm đó.

Kỳ đà kéo theo túi chứa thi thể bé gái gây chấn động cộng đồng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc đáng sợ tại Thái Lan.

Theo cảnh sát, cô gái khai với các nhà điều tra rằng cô không hề biết mình mang thai, khẳng định mình có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn và không có dấu hiệu chuyển động nào từ thai nhi. Cô gái cho biết vụ việc xảy ra vào đêm ngày 25 và 26 tháng 11, sau khi cô đi làm về. Trong lúc tắm, cô được cho là đã trượt chân ngã trong phòng tắm. Ngay sau đó, cô bị chảy máu và sinh ra đứa bé mà cô nghĩ rằng đã chết.

Cô cho biết mình đã tự cắt dây rốn, đặt thi thể em bé vào một chiếc túi màu đỏ, bỏ thêm một viên đá và giấu dưới gầm nhà qua lối ra phía sau. Thi thể em bé sau đó được một người dân phát hiện khi con kỳ đà kéo chiếc túi ra ngoài. Cảnh sát đã được gọi đến hiện trường và bắt đầu điều tra.

KhaoSod đưa tin rằng ở thời điểm này, cô gái vẫn chưa bị buộc tội chính thức. Nhà chức trách cho biết nguyên nhân cái chết vẫn đang được điều tra. Viện Pháp y tại Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm tử thi, dự kiến có kết quả trong vòng 45 ngày. Cảnh sát cho biết, nếu có, việc buộc tội sẽ phụ thuộc vào kết quả khám nghiệm tử thi và liệu đứa trẻ có được sinh ra còn sống hay không.

Gia Linh (Theo The Thaiger)

Tử vi tuần mới (1/12-7/12): 3 con giáp nhiều lộc lá nhất: Vận tài chính mạnh, cơ hội kiếm tiền bất ngờ
Tags

trẻ sơ sinh

cảnh sát

thi thể

cô gái

kỳ đà

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại