Chiêu lừa mới ở Hà Nội khiến nam sinh 21 tuổi sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu

Khoảng 22h30 ngày 03/12, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao - Công an TP. Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình về việc cháu N.T.C (SN 2004, quê Hà Nam, tạm trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) bị các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn “bắt cóc online” yêu cầu chuyển 550 triệu đồng.

Ảnh: Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao - Công an TP. Hà Nội

Ngay sau khi tiếp nhận, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, truy tìm dấu vết nạn nhân. Đến 23h50 cùng ngày, lực lượng chức năng xác định cháu Chất đang ở một khách sạn thuộc phường Bồ Đề và tiếp cận kịp thời, thuyết phục nạn nhân mở cửa, giải thích rõ thủ đoạn lừa đảo mà các đối tượng đang sử dụng.

Kết quả xác minh cho thấy: trước đó nạn nhân nhận cuộc gọi từ đối tượng giả danh shipper báo có đơn hàng, yêu cầu kết bạn Zalo. Tiếp đó, kẻ lừa đảo thực hiện cuộc gọi video, mặc sắc phục Công an, tự xưng cán bộ Công an TP. Hồ Chí Minh, dựng lên câu chuyện “bắt giữ shipper vận chuyển ma túy”, trong đó có gói hàng liên quan đến nạn nhân.

Các đối tượng lợi dụng tâm lý hoang mang, liên tục đe dọa, ép nạn nhân:

- Cắt liên lạc với gia đình

- Rời khỏi nơi ở, đến thuê phòng khách sạn để “làm việc bí mật”

- Chuyển toàn bộ tiền đang có

- Vay tiền qua các ứng dụng tài chính

- Gọi về xin gia đình chuyển 550 triệu đồng với lý do “học thạc sĩ”

Không dừng lại, chúng còn giả danh cán bộ trường Đại học Dược Hà Nội và dùng nhiều SIM rác nhắn tin đe dọa “chặt tay” nếu gia đình không chuyển tiền, khiến gia đình hoảng loạn và tới cơ quan Công an trình báo.

Nhờ triển khai nhanh chóng, Công an TP. Hà Nội đã giải cứu thành công nạn nhân, ngăn chặn thiệt hại lớn về kinh tế và hạn chế tác động tâm lý đối với gia đình và người bị hại.

Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Khuyến cáo:

- Tuyệt đối không tin cuộc gọi tự xưng Công an, Viện kiểm sát, tòa án yêu cầu chuyển tiền.

- Không làm việc qua Zalo, Messenger, video call với người lạ mặc sắc phục.

- Không rời khỏi nơi ở, không cắt liên lạc với gia đình theo yêu cầu của bất kỳ ai.

- Khi nhận được thông tin nghi vấn, cần liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn.