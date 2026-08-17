Chiều hôm qua - 16/8, một máy bay được đón bằng nghi thức phun vòi rồng tại sân bay Đồng Hới

Máy bay có gì đặc biệt mà được đón bằng nghi thức này?

Chiều 16/8, một khoảnh khắc đặc biệt xuất hiện tại Cảng hàng không Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Khi máy bay của Sun PhuQuoc Airways hạ cánh, hai luồng nước được phun cao tạo thành “cổng nước” trên sân đỗ. Theo Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Trị, nghi thức phun vòi rồng được thực hiện để chào mừng chuyến bay đầu tiên từ Khánh Hòa đến Đồng Hới, đánh dấu đường bay trực tiếp giữa hai địa phương chính thức được đưa vào khai thác.

Ngay sau đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng đại diện các sở, ngành và đơn vị liên quan đã đón đoàn khách từ Khánh Hòa. Không khí tại khu vực đón khách còn có tiếng trống, múa lân và hoạt động tặng hoa cho những hành khách đầu tiên. Thực tế, sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động thúc đẩy liên kết văn hóa, du lịch giữa Quảng Trị và Khánh Hòa.

Đường bay được khai thác giữa Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và Cảng hàng không Đồng Hới. Sun PhuQuoc Airways cho biết đây là lần đầu tiên thiết lập kết nối hàng không trực tiếp giữa Nha Trang - Khánh Hòa và Đồng Hới. Thời gian hành trình khoảng 80 phút, thay vì phải thực hiện qua các chặng nối chuyến như trước đây.

Theo lịch công bố, tuyến bay có 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Ba, thứ Sáu và Chủ nhật. Chiều Đồng Hới - Cam Ranh khởi hành lúc 12h05, đến nơi lúc 13h25; chiều Cam Ranh - Đồng Hới cất cánh lúc 14h05 và hạ cánh lúc 15h30. Báo Khánh Hòa cho biết tuyến được công bố khai thác bằng Airbus A320neo, sức chứa khoảng 200 hành khách mỗi chuyến.

Hơn 1 giờ bay, từ vùng biển nghỉ dưỡng đến miền hang động và di sản

Với du khách, ý nghĩa dễ nhận thấy nhất của đường bay mới là khoảng cách giữa hai vùng du lịch có sản phẩm rất khác nhau được rút ngắn đáng kể.

Khánh Hòa lâu nay nổi bật với biển đảo, nghỉ dưỡng và hệ thống dịch vụ phục vụ lượng lớn khách quốc tế. Trong khi đó, Quảng Trị có thế mạnh về lịch sử, văn hóa, sinh thái và khám phá thiên nhiên; đặc biệt, từ Đồng Hới, du khách có thể tiếp cận Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cùng hệ thống hang động nổi tiếng. Theo TTXVN, chính sự khác biệt này giúp sản phẩm du lịch của hai địa phương có khả năng bổ trợ cho nhau.

Điều đó đồng nghĩa một chuyến nghỉ dưỡng ở Nha Trang nay có thể được nối tiếp bằng hành trình khám phá Đồng Hới, Phong Nha - Kẻ Bàng và các điểm đến lịch sử, thiên nhiên tại Quảng Trị mà không phải vòng qua một trung tâm hàng không khác để nối chuyến.

Ở chiều ngược lại, du khách từ Quảng Trị và khu vực lân cận cũng có thêm lựa chọn bay trực tiếp tới Khánh Hòa để trải nghiệm biển đảo, resort và các sản phẩm nghỉ dưỡng.

Nói cách khác, chỉ sau khoảng hơn một giờ trên máy bay, du khách có thể chuyển từ không gian biển xanh, nghỉ dưỡng của Nha Trang sang một hành trình thiên về rừng, hang động, lịch sử và di sản. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp lữ hành xây dựng những tour liên vùng thay vì chỉ bán từng điểm đến riêng lẻ.

Trước khi đường bay đi vào hoạt động, nhu cầu thị trường đã xuất hiện khá rõ. Báo Khánh Hòa dẫn thông tin tại hội nghị giới thiệu tuyến bay cuối tháng 7 cho biết, gần 1.000 lượt khách đã đặt vé trong giai đoạn đầu mở bán, trong khi tỷ lệ lấp đầy các chuyến tiếp tục tăng.

Mở thêm một hành lang du lịch giữa Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, đường bay Cam Ranh - Đồng Hới còn được kỳ vọng trở thành một mắt xích của các hành trình du lịch liên vùng.

Theo Báo Khánh Hòa, định hướng được đặt ra là kết nối du lịch biển, nghỉ dưỡng của Khánh Hòa với các giá trị lịch sử, văn hóa và sinh thái của Quảng Trị, qua đó hình thành những hành trình đa trải nghiệm trên “Con đường di sản miền Trung”, đồng thời góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.

Một lợi thế khác nằm ở nguồn khách quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Khánh Hòa đón khoảng 11,9 triệu lượt khách, trong đó có 4,6 triệu lượt khách quốc tế, theo TTXVN. Việc kết nối thẳng với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh vì thế mở thêm cơ hội để Quảng Trị tiếp cận dòng khách đang đến nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa; đồng thời giúp du khách quốc tế thuận lợi hơn nếu muốn mở rộng chuyến đi tới Bắc Trung Bộ.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu đánh giá việc khai trương đường bay Đồng Hới - Cam Ranh không đơn thuần là một sự kiện giao thông hàng không mà còn tạo động lực phát triển du lịch, góp phần hình thành dòng khách mới, sản phẩm mới và các liên kết mới giữa địa phương. Khánh Hòa và Quảng Trị cũng đặt mục tiêu phối hợp với hiệp hội, doanh nghiệp du lịch và hãng hàng không để phát triển sản phẩm liên vùng, chương trình kích cầu cùng các tour, tuyến phù hợp.