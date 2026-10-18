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Chiều cao "giả dối" của Ninh Dương Lan Ngọc

MZ
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Hình ảnh hậu trường mới của Ninh Dương Lan Ngọc đang gây chú ý.

Quốc Anh mới đây chia sẻ clip hậu trường chụp poster Chị Chị Em Em 3 cùng Ninh Dương Lan Ngọc, lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong khung hình quảng bá chính thức, nữ diễn viên diện trang phục trắng, ôm lấy gương mặt Quốc Anh, tạo nên một khoảnh khắc thân mật đầy tính điện ảnh. Cả hai đều sở hữu visual sáng, đường nét gương mặt hài hòa, đứng cạnh nhau tạo cảm giác đẹp đôi đến mức người xem khó lòng rời mắt.

Tấm poster chính thức của Lan Ngọc và Quốc Anh

Thế nhưng, hậu trường lại chẳng hề đẹp như mơ khi Lan Ngọc dường như đã phải nhờ cậy không ít “trợ thủ” để có được góc chụp ưng ý bên cạnh bạn diễn cao ráo. Những vật dụng hỗ trợ chiều cao lần lượt bị soi ra, từ hộp giấy kê chân, cross đế dày cho đến cả một chiếc bao nhỏ. Ngoài đời, Quốc Anh thuộc top sao nam có chiều cao cực nổi bật của showbiz Việt với con số lên tới 1m86. Trong khi đó, chiều cao của Ninh Dương Lan Ngọc dù không thấp (1m64) nhưng thực sự vẫn quá nhỏ bé khi xuất hiện cùng Quốc Anh, đã vậy trong poster, cô còn phải cao hơn bạn diễn của mình. Bởi vậy, việc ekip sử dụng các vật dụng hỗ trợ trong quá trình chụp poster cũng không quá khó hiểu.

Để có được chiều cao nổi bật này của Lan Ngọc...

Phải dùng tới không ít "thiết bị hỗ trợ"

Cận cảnh màn "sử dụng thiết bị" của Lan Ngọc

Trong Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, còn Quốc Anh vào vai Văn Tài. Bộ phim lấy bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa, nơi những khuôn phép và áp lực danh dự khiến tình yêu không bao giờ chỉ là chuyện riêng của hai người. Câu chuyện xoay quanh những mối quan hệ chồng chéo, các bí mật bị che giấu và những lựa chọn có thể đẩy con người vào vòng xoáy tổn thương, phản bội.

Văn Tài là nhân vật đứng giữa nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp. Anh có liên hệ với Thị Mầu do Nguyễn Cao Kỳ Duyên thủ vai, Thị Nương của Chi Pu và Thị Liễu của Lan Ngọc. Những hé lộ từ trailer cho thấy giữa Văn Tài và Thị Liễu tồn tại một mối liên hệ kéo dài từ quá khứ, được gợi mở qua câu nói “Mười lăm năm rồi nhỉ”. Trong khi đó, chuyện tình với Thị Mầu cùng sự xuất hiện của Thị Nương khiến các mối quan hệ ngày càng rối ren, kéo theo những màn đối đầu gay gắt.

Lan Ngọc và Quốc Anh trong phim

Bên cạnh Lan Ngọc, Quốc Anh, Chi Pu và Kỳ Duyên, phim còn có Steven Nguyễn trong vai Văn Cường. Dưới bàn tay đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng và nhà sản xuất Will Vũ, Chị Chị Em Em 3 tiếp tục khai thác những góc tối trong tình yêu, lòng tin và sự phản bội, đồng thời đưa câu chuyện vào không gian cổ trang mang màu sắc Bắc Bộ xưa.

Bộ phim dự kiến khởi chiếu ngày 30/10/2026.  

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Tags

ninh dương lan ngọc

Quốc Anh

chị chị em em

Chi Pu

Nguyễn Cao Kỳ Duyên

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