Chiêu "Bát phở 2 triệu đồng" của VinFast khi chế tạo Lạc Hồng 900 LX nặng 5 tấn, mạ vàng, "chấp" 440 viên đạn súng trường và 11 quả mìn

Tin tức bề mặt là thế này: VinFast vừa ra mắt một "quái vật" tên Lạc Hồng 900 LX nặng hơn 5 tấn (tương đương một con voi châu Phi nhỏ), bọc thép toàn thân, "chấp" 440 viên đạn súng trường và 11 quả mìn. Bên trong thì toàn gỗ quý, da xịn, logo mạ vàng. Mục đích: phục vụ các nguyên thủ quốc tế trong dịp lễ Quốc khánh.

Nghe thì rất hoành tráng, nhưng một câu hỏi bật ra: VinFast làm chiếc xe này để làm gì?

Câu trả lời không nằm ở doanh số, mà nằm trong một chiêu marketing kinh điển mà chúng ta có thể gọi là "Hiệu ứng Bát phở 2 triệu".

Hãy tưởng tượng bạn bước vào một nhà hàng phở. Trong menu, bên cạnh những bát phở 70.000 đồng quen thuộc, bạn thấy một lựa chọn đặc biệt: "Phở Bò Kobe Vi Cá Thượng Hạng" giá 2 triệu đồng.

Bạn sẽ không gọi nó. Chủ quán cũng biết bạn sẽ không gọi. Nhưng sự tồn tại của bát phở 2 triệu đó ngay lập tức làm hai việc:

- Một, nó khiến bạn nghĩ: "Wow, quán này đẳng cấp thật! Chắc phở bò tái bình thường của họ cũng phải ngon xuất sắc."

- Hai, nó làm cho bát phở 70.000 đồng trông có vẻ hợp lý và "quá hời".

Chiếc Lạc Hồng 900 LX chính là "bát phở 2 triệu" của VinFast.

Họ rõ ràng không làm "cỗ xe tăng" này để bán với số lượng lớn. Thay vào đó, nó là một lời tuyên bố. Khi bạn, một khách hàng bình thường, đọc được tin tức về một chiếc xe VinFast có thể chống được mìn, trong tiềm thức của bạn sẽ nảy ra một suy luận đơn giản:

"Một công ty làm được xe chống đạn an toàn đến thế, thì cái khung gầm của chiếc VF 8 hay cánh cửa của chiếc VF 9 mà mình định mua chắc chắn phải rất cứng cáp và an toàn."

Đó chính là "hiệu ứng hào quang" . Sản phẩm đỉnh cao này tỏa ra một vầng hào quang về sự an toàn, chất lượng và công nghệ cao, rồi chiếu rọi lên tất cả các sản phẩm phổ thông khác. Nó cung cấp cho nhân viên bán hàng một câu chuyện tuyệt vời để kể, thay vì chỉ liệt kê các thông số kỹ thuật khô khan.

Và VinFast còn bonus thêm một "gia vị" cực mạnh: Lòng tự hào dân tộc. Cái tên "Lạc Hồng", hình ảnh chim Lạc, trống đồng... biến một chiến dịch marketing thông minh thành một câu chuyện truyền cảm hứng, một thứ mà mọi người muốn tin và muốn chia sẻ.

Kết luận ngắn gọn: ﻿Lần tới khi bạn thấy chiếc Lạc Hồng 900 LX lướt qua trên phố, đừng chỉ nghĩ nó là một chiếc xe. Hãy nghĩ nó là một tấm biển quảng cáo di động đắt tiền nhất, ngầu nhất và an toàn nhất. Một tấm biển quảng cáo không phải để bán chính nó, mà để bán hàng vạn chiếc xe khác đang đợi bạn trong showroom.