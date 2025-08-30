Video hé lộ cảnh thử nghiệm chống đạn và vũ khí nổ của Lạc Hồng 900 LX

Mới đây, VinFast đã chia sẻ một đoạn video giới thiệu về mẫu Lạc Hồng 900 LX. Đoạn video này đang nhận được nhiều sự quan tâm khi chứa nhiều đoạn video, hình ảnh của xe trong phần thử nghiệm chống đạn.

Đoạn video giới thiệu Lạc Hồng 900 LX phiên bản Chống đạn do VinFast đăng tải.

Theo các thông tin được công bố từ trước, Lạc Hồng 900 LX phiên bản Chống đạn được Inkas nâng cấp, đạt chuẩn VPAM VR 7 (một trong các tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến tại châu Âu).

Inkas là đơn vị chuyên nâng cấp xe chống đạn, bao gồm cả nâng cấp từ xe thương mại, đến phát triển các mẫu xe chống đạn chuyên dụng. Trong khi Inkas có trụ sở tại Canada, chiếc Lạc Hồng 900 LX phiên bản Chống đạn lại được thử nghiệm tại trung tâm Beschussamt Ulm - đơn vị kiểm thử tại Đức

Một số hình ảnh Lạc Hồng 900 LX thử nghiệm chống đạn xuất hiện trong video.

Trong phần thử nghiệm, chiếc Lạc Hồng 900 LX này đã phải chống chịu hơn 440 phát đạn từ nhiều loại súng khác nhau, bắn vào nhiều vị trí có thể gây nguy hiểm tới xe hoặc người ngồi trong. Cùng với đó, xe cũng đã trải qua 11 vụ nổ từ vũ khí nổ loại DM51 ở gầm, nóc xe.

Với tiêu chuẩn VPAM VR 7, loại thép chống đạn được sử dụng cần phải có độ dày ít nhất 7,5 mm. Theo VinFast, Lạc Hồng 900 LX có thể chịu được loại đạn theo chuẩn NATO Ball M80 thường dùng cho súng trường M14 và AK-47 - kích thước 7,62 x 51 (mm).

Việc sử dụng các tấm thép chống đạn, kính chống đạn và các trang thiết bị chuyên dụng cần thiết khác, trọng lượng của Lạc Hồng 900 LX tăng lên 2.014 kg, đạt 5.049 kg.

Lạc Hồng 900 LX phiên bản Chống đạn đã chống chịu được hơn 440 phát đạn, 11 vụ nổ từ vũ khí nổ.

Với xe thuần điện, bảo vệ pack pin là điều tối quan trọng, bởi đây là bộ phận có vai trò rất lớn với hoạt động của xe và dễ bị tác động khi gặp va đập. Trong thử nghiệm, chiếc xe cũng đã phải vượt qua các vụ nổ dưới gầm xe. Tuy nhiên, chiếc xe vẫn làm tốt vai trò bảo vệ.

Cùng với đó, Lạc Hồng 900 LX phiên bản Chống đạn cũng được trang bị lốp run-flat có thể tiếp tục di chuyển được tới 100 km khi bị thủng.

Chiếc Lạc Hồng 900 LX thử nghiệm chống đạn đang được trưng bày công khai.

Lạc Hồng 900 LX là mẫu SUV thuần điện được phát triển từ mẫu VinFast VF 9. So với mẫu xe nguyên gốc, Lạc Hồng 900 LX được kéo dài trục cơ sở thêm 200 mm, loại bỏ hàng ghế thứ 3, và có các trang bị cao cấp hơn hẳn.



Một số thay đổi khiến xe sang trọng hơn có thể kể tới như có vách ngăn giữa hàng ghế đầu và hàng ghế sau nhằm đảm bảo sự riêng tư, sử dụng gỗ Golden Nanmu, da Nappa trong nội thất, mạ vàng nhiều chi tiết kim loại...

VinFast cho biết hãng sản xuất 2 phiên bản cho Lạc Hồng 900 LX, gồm phiên bản Tiêu chuẩn và Chống đạn. Hiện nay, VinFast đang trưng bày 2 chiếc Lạc Hồng 900 LX thuộc 2 phiên bản tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Điều đáng nói là chiếc thuộc phiên bản Chống đạn cũng chính là xe đã trải qua thử nghiệm chống đạn.