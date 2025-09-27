Chiến trường dài 1.250 km hé lộ chiến thuật nghìn vết cắt mới

Binh sĩ Ukraine ở khu vực Donetsk. Ảnh: AP.

Tuyến đầu trên chiến trường tại Ukraine đã kéo dài gần 1.250 km, làm căng hàng phòng thủ của Kiev, trong khi lực lượng Nga triển khai theo đợt các nhóm tấn công nhỏ nhằm xâm nhập vào các tuyến của Ukraine, tư lệnh quân sự hàng đầu Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi, cho biết.

Tướng Syrskyi nói tuyến chạm trán đã mở rộng khoảng 200 km trong vòng một năm qua và lực lượng Ukraine đang phải đối mặt trung bình từ 160 đến 190 cuộc giao tranh mỗi ngày với quân đội Nga đông hơn, theo bản tổng kết tình hình chiến trường.

Ông cho biết từ đầu mùa hè, chiến thuật của Nga đã chuyển từ các cuộc tiến công quy mô lớn tốn kém sang việc triển khai nhiều nhóm tấn công nhỏ, tiếp cận theo cách mà ông Syrskyi gọi là chiến thuật "nghìn vết cắt".

Tuy nhiên, những nội dung này chưa thể được kiểm chứng độc lập, và các quan chức Nga chưa bình luận ngay lập tức.

Lực lượng Nga đang cố gắng vây ép Ukraine bằng ưu thế quân số và dồn dập bắn phá bằng pháo, tên lửa, UAV và bom lượn, theo ông Syrskyi.

Mặc dù họ dần đẩy lùi các lực lượng phòng thủ Ukraine ở vùng nông thôn, quân đội Nga chưa kiểm soát được các thành phố vốn là các pháo đài phòng thủ.

Với mùa đông sắp tới và dự báo Nga có thể tăng cường tấn công vào lưới điện Ukraine, Kiev đang nâng cấp hệ thống phòng không kết hợp giữa UAV đánh chặn, trực thăng, máy bay cánh cố định hạng nhẹ và hệ thống tác chiến điện tử, Tướng Syrskyi cho biết.

Các hệ đánh chặn được cải tiến hiện hạ được ít nhất 70% tên lửa/drones tấn công của Nga, và Ukraine đang thử nghiệm máy bay cánh cố định nhẹ trang bị súng máy như một biện pháp bổ sung chống UAV.



