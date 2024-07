Chiến thuật mới của Nga khiến Ukraine vô phương chống đỡ

Theo bài viết mới đây của “Viện Nghiên cứu Chiến tranh” (ISW: Institute for the Study of War) của Hoa Kỳ, Quân đội Nga đang tiếp tục thử nghiệm các chiến thuật tác chiến mới trong khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực tấn công từ trên không.

Theo các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, vào ngày 8 tháng 7, quân Nga đã thực hiện một cuộc tấn công lớn vào các mục tiêu của Ukraine, được hoạch định để gây ra thiệt hại tối đa cho lực lượng Ukraine. Chúng đáng được giới chỉ huy quân đội nghiên cứu kỹ lưỡng.

Theo các chuyên gia ISW, sau khi phân tích cẩn thận những cuộc tấn công gần đây, họ đã rút ra kết luận về việc Nga đã bắt đầu sử dụng chiến thuật tấn công mới và giờ đây, lực lượng phòng không của Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ phải học cách ứng phó với mức độ nguy hiểm tiếp theo.

Hơn nữa, giới lãnh đạo phương Tây cũng sẽ được yêu cầu hành động để giảm thiểu tác động của các cuộc tấn công của Quân đội Nga và ngăn chặn các mối đe dọa mới từ Moscow.

Cựu sĩ quan chỉ huy Không quân Ukraine, Đại tá Yury Ignat thời gian qua cũng đưa ra những nhận xét tương tự về việc Lực lượng Vũ trang Nga đang liên tục cải thiện khả năng trinh sát và tấn công của máy bay không người lái (UAV), cũng như tính hiệu quả của tên lửa hành trình và đạn đạo.

Ông chỉ ra rằng, trong các cuộc tấn công thời gian gần đây, máy bay không người lái và tên lửa của Nga bay ở độ cao cực thấp. Trong một số vụ tấn công vừa qua, Lực lượng Phòng không Ukraine đã phải cố gắng đánh chặn các mục tiêu bay của Nga bay chỉ cách mặt đất chưa đầy 50 mét.

Các mục tiêu này rất khó phát hiện trên radar mà chỉ có thể quan sát được bằng mắt thường, ở khoảng cách gần nên rất khó để đánh chặn kịp và bất cứ sự sơ xuất nào cũng sẽ để lại hậu quả rất lớn.

Tuy nhiên, việc tên lửa hành trình Nga bay ở độ cao thấp như vậy chứng tỏ họ có khả năng cập nhật tọa độ mục tiêu rất nhanh và chính xác. Điều đó đã cho thấy lực lượng Nga cho thấy rằng họ có khả năng cải thiện chiến thuật và/hoặc công nghệ của mình rất nhanh chóng.

ISW cho rằng, những cập nhật mới về công nghệ và chiến thuật tác chiến đã gây ra thiệt hại tối đa cho cơ sở hạ tầng của Ukraine mà không cho lực lượng phòng không của Lực lượng Vũ trang Ukraine có đủ thời gian và phương tiện đánh chặn cho đến khi tên lửa ở đánh xuống mục tiêu.

Đồng thời, các chuyên gia quân sự ở Kiev lưu ý rằng, gần đây Lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng biện pháp kỹ thuật nào đó để làm giảm tín hiệu điện từ của máy bay không người lái kamikaze và máy bay không người lái trinh sát đến mức độ tối đa, tránh bị Lực lượng vũ trang Ukraine phát hiện.

Ngoài ra, tên lửa của Nga đều có tốc độ rất cao và chính xác nên khi lực lượng phòng không Ukraine phát hiện ra thì chúng đã ở rất gần mục tiêu nên việc vô hiệu hóa chúng là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn đối với lực lượng phòng không vốn đã vừa yếu và vừa thiếu của Ukraine.

ISW kết luận, các cuộc tấn công ngày 8 tháng 7 vừa qua là ví dụ điển hình thể hiện một chiến thuật mới và sự thích nghi nhanh chóng của Lực lượng Vũ trang Nga mà Quân đội Ukraine sẽ cần học cách đối phó, để sử dụng hiệu quả các phương tiện phòng không do phương Tây cung cấp.