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Chiến thuật lâu dài của chính sách phương Tây đối với Nga là gì?

Hoàng Vân
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Một quan chức ngoại giao cấp cao Nga mới đây đã nêu rõ chiến thuật lâu dài của chính sách phương Tây đối với Nga.

Ông Anton Kobyakov, cố vấn Tổng thống Nga Putin.

"Trong suốt lịch sử, Nga chưa bao giờ tự cô lập mình khỏi thế giới. Tuy nhiên, luôn có những nỗ lực nhằm cắt đứt Nga khỏi công nghệ và chuyên môn tiên tiến toàn cầu. Đây là chiến thuật lâu dài của chính sách phương Tây.

Hơn nữa, các lệnh trừng phạt, hạn chế, cấm vận, phong tỏa Nga và "Bức màn sắt" là những đặc điểm thường trực trong chính sách của phương Tây", ông Anton Kobyakov, cố vấn Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.

"Chỉ rất hiếm khi, thường là sau các cuộc chiến tranh, khi sự tôn trọng và nể sợ lẫn nhau được thiết lập, thì giai đoạn hội tụ kinh doanh mới bắt đầu," ông Kobyakov nhấn mạnh.

Vị quan chức ngoại giao cấp cao Nga đã đưa ra những phát biểu này trong một cuộc phỏng vấn với TASS hôm 20/8, trước thềm Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF).

EEF năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 4/9 tại thành phố Vladivostok, Nga.

Theo TASS
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