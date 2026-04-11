Theo Al Jazeera, ngày 11-4, Israel tuyên bố sẽ không thảo luận về lệnh ngừng bắn với Hezbollah khi gặp gỡ các nhà ngoại giao Lebanon tại Washington vào tuần tới.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi đại sứ Israel và Lebanon có cuộc thảo luận thâu đêm suốt sáng hôm 10-4 để hoàn tất các thỏa thuận cho cuộc gặp dự kiến diễn ra ngày 14-4.

Bên cạnh đó, phía Israel và Hezbollah tiếp tục đối đầu trong ngày 11-4, bất chấp việc Mỹ và Iran gặp gỡ để đàm phán tại Islamabad.

Phái đoàn đàm phán của Iran đã sớm hạ cánh xuống Islamabad - Pakistan - Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO IRAN

Hezbollah tiếp tục nhắm mục tiêu vào lực lượng Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), bao gồm lực lượng tại khu định cư Kiryat Shmona ở miền Bắc Israel.

Hezbollah cũng cho biết các doanh trại ở Ya'ara - phía Tây Bắc Israel đã bị tấn công bằng tên lửa.

Về phía ngược lại, Cơ quan Thông tấn Quốc gia Lebanon (NNA) cho biết một cuộc không kích của Israel đã phá hủy một tòa nhà dân cư ở thị trấn Mayfadoun thuộc quận Nabatieh tại miền Nam Lebanon, khiến 3 người thiệt mạng.

Trong khi đó, các thông tin tích cực hơn đến từ phía Mỹ và Iran. Theo phóng viên Times of Israel đưa tin từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), một nguồn tin cấp cao của Iran cho biết Mỹ đã đồng ý mở phong tỏa các tài sản bị đóng băng của Tehran đang được giữ tại Qatar và các ngân hàng nước ngoài khác.

Phái đoàn đàm phán của Mỹ đã hiện diện tại Islamabad - Pakistan - Ảnh: AP

Nguồn tin này cũng cho biết Tehran hoan nghênh động thái nêu trên như một dấu hiệu của sự đàm phán nghiêm túc từ phía Mỹ.

Mỹ chưa đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về vấn đề này.

Nguồn tin - giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề -cho biết với một hãng tin Mỹ rằng việc giải tỏa tài sản bị đóng băng "liên quan trực tiếp việc đảm bảo an toàn khi đi qua eo biển Hormuz", dự kiến sẽ là một vấn đề then chốt trong các cuộc đàm phán.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người dẫn đầu phái đoàn Tehran đến Islamabad, đã tuyên bố các cuộc đàm phán chỉ có thể bắt đầu khi Israel ngừng tấn công Lebanon và khi các tài sản bị đóng băng của Iran được giải tỏa.