HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đàm phán Mỹ - Iran tại Pakistan: 7 vấn đề then chốt định hình cục diện Trung Đông

Minh Hạnh |

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Iran đã tập trung tại thủ đô Islamabad của Pakistan vào ngày 11/4 để tiến hành các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông, cuộc chiến đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, gây gián đoạn nguồn cung năng lượng và làm tổn hại nền kinh tế toàn cầu.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đến Islamabad. (Ảnh: AP)

Dưới đây là những vấn đề chính mà hai bên dự kiến sẽ thảo luận, trong đó Tehran nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán chính thức chỉ có thể bắt đầu sau khi Washington đưa ra cam kết về lệnh ngừng bắn ở Li-băng và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Thứ nhất , Iran muốn có lệnh ngừng bắn ở Li-băng, nơi các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah thân Iran đã khiến gần 2.000 người thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 3. Israel và Mỹ cho biết, chiến dịch ở Li-băng không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, trong khi Tehran khẳng định việc này có liên quan.

Thứ hai , Tehran muốn Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa tài sản của Iran và chấm dứt các lệnh trừng phạt đã làm tê liệt nền kinh tế nước này trong nhiều năm. Washington tuyên bố sẵn sàng nới lỏng đáng kể các lệnh trừng phạt, nhưng chỉ khi Iran nhượng bộ về chương trình hạt nhân và tên lửa của mình.

Thứ ba , Iran muốn được công nhận quyền đối với eo biển Hormuz. Trong đó, Tehran dự định thu lộ phí và kiểm soát việc ra vào eo biển. Điều này sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn về cán cân quyền lực trong khu vực. Mỹ muốn mở cửa eo biển cho tàu chở dầu và các phương tiện giao thông khác mà không có bất kỳ hạn chế nào, kể cả lộ phí.

Thứ tư , Iran dự kiến sẽ yêu cầu bồi thường cho tất cả những thiệt hại trong cuộc chiến kéo dài sáu tuần. Mỹ chưa bình luận về vấn đề này.

Thứ năm , Iran muốn được phép làm giàu uranium, điều mà Washington đã bác bỏ và Tổng thống Donald Trump khẳng định là không thể thương lượng.

Thứ sáu , Israel và Mỹ đều muốn khả năng tên lửa của Iran bị hạn chế đáng kể. Tuy nhiên, Tehran tuyên bố sẽ không từ bỏ kho vũ khí tên lửa đồ sộ.

Thứ bảy , Iran muốn quân đội Mỹ rút khỏi khu vực, chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận và cam kết không gây hấn.

Trước đó, ông Trump đã tuyên bố sẽ duy trì các khí tài quân sự ở Trung Đông cho đến khi đạt được thỏa thuận hòa bình, và cảnh báo về sự leo thang nghiêm trọng nếu Iran không tuân thủ.

Trung tâm báo chí tại cuộc gặp Mỹ - Iran ở Islamabad. (Ảnh: AP)

Sáng nay, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã đến Islamabad (Pakistan) để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán dự kiến với Iran.

Phái đoàn Mỹ, do ông Vance dẫn đầu, cũng bao gồm đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump Jared Kushner.

Một nguồn tin cấp cao của Pakistan đã ca ngợi vai trò của ông Vance trong việc thúc đẩy Mỹ và Iran hướng tới một giải pháp ngoại giao. Nguồn tin nói với CNN , rằng vai trò của ông Vance mang tính then chốt.

Theo thông tin mới nhất, Phó Tổng thống Mỹ Vance đã gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại Islamabad. Ông Sharif cũng đã gặp phái đoàn Iran trước đó cùng ngày.

Ông khen ngợi cam kết của cả hai bên trong việc tham gia đối thoại mang tính xây dựng, và “bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán này sẽ là bước đệm hướng tới hòa bình bền vững trong khu vực”, văn phòng của ông viết trong thông cáo báo chí.

Tags

Mỹ

Tin nóng Thế Giới 24h

Trump

Iran

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại