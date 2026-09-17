Chiến sự Orikhiv: Nga đang đánh trận mà không cần quân

Ukraine đang ghi nhận sự thay đổi trong chiến thuật của Quân đội Nga tại Orikhiv, vùng Zaporizhia là:

Theo các nguồn phân tích của Ukraine dẫn lời giới chuyên gia quân sự nước này cho biết, Lực lượng Vũ trang Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công ở vùng Zaporizhia, bằng cách sử dụng ngày càng nhiều bom đạn và giảm bớt số lượng binh sĩ.

Trước đó, ngày 10/9, trang tin Ukraine ArmyInform đăng bài viết về tình hình chiến sự trên hướng Zaporizhia, đã dẫn lời sĩ quan báo chí của Lữ đoàn cơ giới hạng nặng số 128 là Oleksandr Kurbatov nói rằng: Lực lượng Nga duy trì hoạt động rất cao trên nhiều phương diện, đặc biệt là hoạt động rất cao của không quân.

Vị sĩ quan này nhấn mạnh, các máy bay chiến đấu Nga liên tục thả bom hàng không có điều khiển trong chiến dịch vây hãm thành phố Orikhiv.

“Giờ đây, thay vì ném bom khu vực đổ bộ do Lực lượng vũ trang Ukraine chiếm đóng bằng máy bay không người lái, người Nga chỉ đơn giản là ném bom vào khu vực đã chọn bằng bom FAB” và “số lượng bom được sử dụng hiện nay nhiều hơn gấp nhiều lần so với trước đây”, các nhà phân tích Ukraine phàn nàn.

Nguồn tin cho biết, điều này cho phép lực lượng Nga tiến hành các chiến dịch tấn công quy mô lớn mà không cần thực sự đưa quân vào vùng lãnh thổ bị tấn công hoặc chỉ cần đưa vào lượng binh lực rất nhỏ.

Trước đó, báo chí Nga cũng đưa tin về việc Nga đã thay đổi chiến thuật tác chiến, tổ chức đội hình thành từng toán nhỏ 2-3 hoặc 3-5 người, bí mật xâm nhập các khu vực phòng thủ của lực lượng Ukraine và bất ngờ tấn công đồng loạt, đánh chiếm được một số thành phố lớn mà chỉ cần huy động rất ít quân.

Điển hình là trong trận chiến ở thành phố Seversk (Siversk) ở Donetsk hồi tháng 12/2025, quân Nga chỉ sử dụng một đại đội duy nhất với hơn 90 binh sĩ, chia thành các nhóm nhỏ bí mật thâm nhập vào các điểm phòng thủ trọng yếu của lực lượng Ukraine và chiếm giữ thành phố này một cách nhanh gọn.

Các kênh truyền thông Ukraine nhấn mạnh Quân đội Nga hiện đang tiến hành một cuộc tấn công tích cực vào cứ điểm lớn nhất của Ukraine ở thành phố Orikhiv, thuộc vùng Zaporizhia, dưới sự yểm trợ đắc lực của khối lượng lớn bom FAB.

Theo báo cáo từ hiện trường và các chuyên gia quân sự, hệ thống phòng thủ của chính quyền Ukraine tại khu vực chiến sự này đang trên bờ vực sụp đổ.

Các nhà phân tích cũng cảnh báo việc giải phóng Orikhiv sẽ mở ra một tuyến đường trực tiếp cho Quân đội Nga tiến vào thành phố thủ phủ khu vực Zaporizhia.

Giới chuyên gia Ukraine cũng thừa nhận những khó khăn nghiêm trọng ở Orikhiv và vùng lân cận. Ngoài việc Nga sử dụng khối lượng bom đạn khổng lồ ném xuống khu vực, tình hình còn trở nên phức tạp do Ukraine không thể huy động một lượng lớn lực lượng dự bị cho trận chiến.

Ngoài ra, Lực lượng Vũ trang Nga còn kiểm soát hầu hết mọi tuyến đường tiếp tế trong khu vực, khiến việc tăng viện quân và bổ sung vũ khí, thiết bị quân sự cũng bị ngăn chặn.