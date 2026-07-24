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Chiến sự leo thang khi Mỹ sử dụng oanh tạc cơ siêu âm B-1B Lancer tấn công Iran

Bạch Dương
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Không quân Mỹ đã sử dụng máy bay ném bom chiến lược siêu âm B-1B Lancer để tấn công các cơ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) không đề cập đến nhiệm vụ của máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer trong tuyên bố của mình về các cuộc tấn công mới diễn ra gần đây.

"CENTCOM đã tấn công các trung tâm điều hành, căn cứ hải quân, sân bay, kho chứa máy bay không người lái và hạ tầng hậu cần quân sự của Iran nhằm làm suy yếu hơn nữa khả năng đe dọa hoạt động vận tải thương mại ở eo biển Hormuz", báo cáo cho biết.

Máy bay ném bom B-1B đã sử dụng căn cứ của Anh, khi Thủ tướng mới nhậm chức Andrew Burnham đã phê duyệt việc sử dụng hạ tầng quân sự của nước này cho các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran.

Ngày 22/7, Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ phá hủy các cây cầu và nhà máy điện nếu Iran tấn công thêm tàu ​​thuyền ở eo biển Hormuz. Iran đáp trả bằng cách tập kích cơ sở hạ tầng của các quốc gia vùng Vịnh là đồng minh của Mỹ.

Vào tháng 3, trong khuôn khổ Chiến dịch Epic Fury, các máy bay ném bom siêu âm của Mỹ cũng đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Không quân Mỹ dự định vận hành oanh tạc cơ B-1B Lancer đến năm 2037, duy trì khả năng chiến đấu của nó bằng cách đầu tư gần 1,7 tỷ USD vào việc hiện đại hóa sâu.

Máy bay ném bom B-1B Lancer đã tham gia không kích Iran.

B-1B Lancer là phiên bản cải tiến của máy bay ném bom chiến lược siêu âm B-1 với đôi cánh có thể điều chỉnh hình dạng, nó được sản xuất bởi Rockwell International, hiện nay là một phần của Boeing.

Chiếc B-1B có thể mang tới 34 tấn vũ khí trong 3 khoang chứa bom và thêm 27,6 tấn trên 6 giá treo bên ngoài, nhưng các bộ phận này đã bị tháo dỡ dựa vào thỏa thuận quốc tế về hạn chế vũ khí chiến lược.

Mỗi khoang chứa bom có ​​8 đầu đạn hạt nhân được đặt trong một ổ xoay. Trong một thời gian dài, loại bom duy nhất mà B-1B có thể mang là bom nhiệt hạch rơi tự do B61 và B83. Năm 1991, máy bay được cải tiến để sử dụng bom Mark 82.

Hệ thống động lực của máy bay ném bom B-1B bao gồm 4 động cơ phản lực turbo kép General Electric F101-GE-102 có buồng đốt phụ, với lực đẩy tối đa 13,9kN ở chế độ tăng áp. Các động cơ được đặt ở phần thân dưới và được trang bị cửa hút khí không thể điều chỉnh.

Theo Axios
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Tags

Iran

chiến sự

B-1B Lancer

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