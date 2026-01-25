Chiến lược Quốc phòng Quốc gia Mỹ: Nga là mối đe dọa kiểm soát được

Lầu Năm Góc đã công bố trên trang web của mình phiên bản không bí mật của Chiến lược Quốc phòng Quốc gia (NDS) năm 2026 của Mỹ, vừa được ký bởi ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh (trước đây là Bộ Quốc phòng) Hoa Kỳ.

Trong chiến lược mới này, cơ quan quân sự tối cao Hoa Kỳ chính thức hạ thấp mối đe dọa từ Nga khi cho rằng Moscow không còn là mối đe dọa chính đối với Hoa Kỳ, đồng thời Washington cũng tuyên bố theo đuổi cái gọi là “Học thuyết hòa bình thông qua sức mạnh".

Cụ thể, lần đầu tiên sau một thập kỷ, tài liệu này đã loại bỏ việc chỉ định Nga là mối đe dọa “nghiêm trọng” hoặc “chính yếu” đối với Mỹ.

Thay vào đó, Moscow được mô tả là “một mối đe dọa dai dẳng nhưng có thể kiểm soát được” đối với sườn phía đông của Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo giới chuyên gia, chiến lược mới này tuyên bố một sự thay đổi mạnh mẽ trong bộ máy quân sự của Mỹ với ưu tiên hàng đầu là phòng thủ lãnh thổ, bao gồm cả chương trình phòng thủ tên lửa “Vòm vàng” (Golden Dome).

Trong khi đó, việc răn đe Nga được chuyển sang cho các đồng minh NATO của Mỹ ở châu Âu, những nước có nền kinh tế và tiềm lực huy động mà theo Lầu Năm Góc mô tả là “vượt trội đáng kể so với Nga”.

Theo đánh giá trong chiến lược này, mối đe dọa quân sự từ Moscow được nhận định chủ yếu là ở “cấp khu vực”, với trọng tâm đặt vào năng lực hạt nhân, an ninh mạng và hạm đội tàu ngầm hạt nhân của Nga.

Theo các tướng lĩnh và đô đốc Mỹ, Moscow trong giai đoạn hiện nay thiếu nguồn lực để thiết lập địa vị bá quyền ở châu Âu; do đó, trách nhiệm chính về phòng thủ thông thường ở trên Lục địa già và hỗ trợ cho Kiev trong cuộc xung đột ở Ukraine sẽ thuộc về các nước châu Âu.

Thay cho Nga, Trung Quốc được chỉ định là đối thủ chiến lược dài hạn quan trọng của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chính sách của Washington đối với Bắc Kinh không dự kiến khả năng thay đổi quyền lực ở Trung Quốc hay tiến hành chiến tranh công khai, xung đột vũ trang với nước này.

Ngoài ra, kiểm soát Kênh đào Panama, tranh đoạt chủ quyền đảo Greenland và quyền kiểm soát Bắc Cực được tài liệu xác định là “những điểm nút chiến lược quan trọng của lợi ích Mỹ”.

Bên cạnh đó, chương trình hạt nhân và kế hoạch phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên được nhận định là “mối đe dọa trực tiếp ngày càng tăng đối với lãnh thổ Hoa Kỳ”.