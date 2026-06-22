Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin mới đây nêu rõ chiến lược quân sự cốt lõi của quốc gia này, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin.

“Chiến lược quân sự hiện tại của chúng tôi hoàn toàn mang tính phòng thủ và không tìm cách tham gia vào bất kỳ hoạt động quân sự nào ở bên ngoài”, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin nói với giới báo chí hôm 21/6.

Trong bối cảnh Ukraine đưa ra tối hậu thư về cơ sở hạ tầng biên giới, ông Khrenin nhấn mạnh, Belarus kiềm chế không leo thang, chỉ giới hạn mình ở việc liên tục theo dõi tình hình hoạt động đang diễn biến.

“Belarus đã điều động một lực lượng nhỏ quân chính quy dọc biên giới quốc gia, với nhiệm vụ duy nhất là phát hiện các hành động khiêu khích tiềm tàng và bảo vệ biên giới quốc gia", lãnh đạo Bộ Quốc phòng Belarus khẳng định.

Ông Khrenin đồng thời lưu ý lực lượng vũ trang của nước cộng hòa đang được kiểm soát chặt chẽ và chỉ được triển khai cho các hoạt động phòng thủ theo kế hoạch nhằm ngăn chặn tình hình bất ổn nội bộ.

Những thông tin này được quan chức quân sự cấp cao hàng đầu của Belarus đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ngày 21/6 tiếp tục ra tối hậu thư cho nước này.

Ông Zelensky tuyên bố, quân đội Ukraine sẽ ném bom các trạm tiếp sóng của Belarus dọc theo biên giới dài 1.000km, trừ khi Tổng thống Alexander Lukashenko cho ngừng hoạt động các hệ thống chuyển tiếp tín hiệu này và “chứng minh” với Ukraine là Belarus không hỗ trợ Nga.