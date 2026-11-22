Một thỏi son khắc hoa, một hộp phấn chạm phượng hoàng, một bộ quà hoa sen bày ở bách hóa Nhật Bản. Hoa Tây Tử chưa bao giờ có công thức đáng nói nhất trong tầm giá, nhưng lại được chụp, được khoe và được cất giữ nhiều nhất. Bí mật nằm ở cảm giác được làm hoàng hậu trong vài giây mở nắp.

Bộ sưu tập mùa lễ hội năm nay của Hoa Tây Tử (Florasis) đã lên kệ trang mỹ phẩm của bách hóa Takashimaya, Nhật Bản, giá 12.540 yên. Trong hộp có cushion, phấn nén, bông phấn và túi trang điểm, nhưng lời giới thiệu mở đầu bằng hình ảnh "hai bông sen cùng nở", lấy cảm hứng từ hoa sen song đế hiếm gặp. Trên Qoo10 Nhật Bản, gian hàng chính hãng của Hoa Tây Tử có hơn 230.000 người theo dõi, và ngay đầu trang là video một nhà sáng tạo nội dung nâng hộp cushion chạm hoa sen lên trước ống kính.

Ở Việt Nam, theo Campaign Asia, cushion của hãng từng lọt top 3 sản phẩm làm đẹp bán chạy nhất trên TikTok Shop. Từ Tokyo tới TP.HCM, thứ giúp người ta nhận ra Hoa Tây Tử ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn là phần vỏ.

Phấn mắt Bách điểu triều phượng khắc nổi hình phượng hoàng, biểu tượng của hoàng hậu. Ảnh: Florasis

Biến son phấn thành tín vật hậu cung: Công thức bán giấc mơ làm hoàng hậu

Đứng sau các sản phẩm của Hoa Tây Tử là một bộ biểu tượng rất nhất quán, và gần như tất cả đều thuộc về thế giới của hậu cung. Phấn mắt Bách điểu triều phượng (trăm chim chầu phượng) khắc nổi hình phượng hoàng, loài chim tượng trưng cho hoàng hậu. Trang bán hàng quốc tế của hãng giới thiệu sản phẩm này là "tác phẩm nghệ thuật bậc thầy" tôn vinh nghề chạm nổi phương Đông. Ở Đài Loan (Trung Quốc), trang làm đẹp Beauty321 xếp dòng sản phẩm này vào nhóm "trang điểm phong cách cung đình", giá 259 tệ (khoảng 1.036.000 đồng).

Đầu son được khắc nổi hoa văn tinh xảo như một món đồ mỹ nghệ. Ảnh: Florasis

Thỏi son Đồng Tâm Tỏa còn đi xa hơn. Vỏ son mô phỏng chiếc khóa đồng tâm, món tín vật hôn ước thời xưa, làm cùng nghệ nhân khóa cổ, giá 219 tệ (khoảng 876.000 đồng). Trang bán hàng chính thức viết rằng công thức son lấy cảm hứng từ bí quyết dưỡng da của Từ Hi Thái hậu. Tên các màu son gợi cả một chuyện tình: "I Love You", "Yes I Do", "Together Forever", "My One and Only". Người mua không chỉ mua màu đỏ gạch hay đỏ rượu vang. Họ mua một lời cầu hôn cất trong túi xách.

Son Đồng Tâm Tỏa với vỏ mô phỏng khóa đồng tâm, tín vật hôn ước thời xưa. Ảnh: Florasis

Ngay cả cửa sổ đăng ký email trên trang chủ cũng không nói về độ bền màu. Dòng chữ lớn nhất trong đó là "Discover Makeup as Art", tức khám phá trang điểm như nghệ thuật.

Hãng đã đặt nền cho cách kể chuyện này từ những ngày đầu. Theo Pedaily, năm 2020 "ông hoàng son môi" Lý Giai Kỳ dành 24 phút trên sóng livestream chỉ để giới thiệu thỏi son khắc hoa, gọi nó là "tác phẩm nghệ thuật muốn đặt lên mà thờ". Nhờ cách kể chuyện ấy, năm 2021 Hoa Tây Tử là thương hiệu làm đẹp bán chạy nhất Douyin theo SCMP, và đạt doanh số 5,4 tỷ tệ (khoảng 21.600 tỷ đồng) theo Bắc Kinh Thương báo.

Thỏi son vỏ sứ lấy cảm hứng từ gốm trắng lò Định. Ảnh: Florasis

Khách mua về để ngắm, còn phần ruột thì ai cũng sao chép được

Đặt cạnh nhau, những đánh giá của khách hàng cho thấy một điều thú vị: người ta khen cái đẹp nhiều hơn khen công dụng. Trên trang bán hàng quốc tế, một khách hàng chấm 5 sao cho phấn mắt Bách điểu triều phượng và viết rằng mình cố gắng dùng thật dè sẻn vì nó quá đẹp. Một người khác nhận xét thỏi son Đồng Tâm Tỏa tự thân đã là "một món đồ nghệ thuật". Trên JD.com, một người mua để lại đánh giá rằng mình chưa dùng, nhưng thấy được tặng kèm quà nên "trong lòng vui vui".

Đây là kiểu tiêu dùng mà ngành mỹ phẩm hiếm khi nói thẳng. Với nhiều phụ nữ, một thỏi son khắc phượng hoàng đặt trên bàn trang điểm không cần phải hết. Nó chỉ cần ở đó, nhắc rằng mình xứng đáng với một thứ đẹp đẽ và cầu kỳ. Mua nó cũng giống như mua vé vào một vai diễn, nơi mình là tiểu thư khuê các, là người được cầu hôn bằng khóa đồng tâm, là hoàng hậu được trăm chim chầu về.

Bách điểu triều phượng từng nhận giải Best of Beauty 2023 của tạp chí Allure. Ảnh: Florasis

Nói cho công bằng, chất lượng sản phẩm của Hoa Tây Tử không tệ. Phấn mắt Bách điểu triều phượng từng nhận giải Best of Beauty 2023 của tạp chí Allure, và tạp chí làm đẹp Maquia của Nhật cũng nhận xét sản phẩm "như đồ thủ công mỹ nghệ, nhưng thực lực cũng đáng tin". Tuy vậy, chất lượng chưa bao giờ là lý do khiến Hoa Tây Tử viral. Theo Jiemian, ngay từ thời hoàng kim, giới trong ngành đã chê hãng nặng về marketing và bao bì hơn là sản phẩm. Thỏi son khắc hoa làm nên tên tuổi được đặt sản xuất ở nhà máy gia công, và chỉ nửa năm sau, thị trường đã tràn ngập son khắc hoa nhái giá từ 9,9 đến 99 tệ.

Bảng phấn hình quạt khắc hoa của Hoa Tây Tử. Ảnh: Florasis

Một câu hỏi về tiền lương và cú lao dốc của "giấc mơ hoàng hậu"

Bán giấc mơ thì mạnh, nhưng cũng mong manh, vì giấc mơ chỉ sống được khi người mua còn tin mình xứng đáng với nó. Tối 10/9/2023, một người xem phàn nàn trên sóng livestream của Lý Giai Kỳ rằng chì kẻ mày Hoa Tây Tử ngày càng đắt. Lý Giai Kỳ đáp rằng cây chì "vẫn luôn 79 tệ" (khoảng 316.000 đồng), và người xem nên tự hỏi xem bao năm nay lương mình có tăng không, có làm việc chăm chỉ không.

Câu nói ấy đánh thẳng vào điều Hoa Tây Tử vẫn bán. Hãng nói với phụ nữ rằng ai cũng xứng làm hoàng hậu, còn người đại diện của hãng lại bảo họ rằng nếu thấy đắt thì là do họ chưa đủ cố gắng. Cư dân mạng lập tức đem chiếc vỏ đẹp đi cân. Theo Hồng Tinh Tư Bản Cục, cây chì niêm yết 69 tệ chỉ nặng 0,07 gram, tính ra gần 986 tệ mỗi gram, đắt hơn vàng. Theo dữ liệu Chanmama mà Bắc Kinh Thương báo dẫn lại, doanh số mỗi ngày của gian hàng chính hãng rơi từ 1 đến 2,5 triệu tệ xuống còn 75.000 đến 100.000 tệ.

Dòng chì kẻ mày nằm ở tâm điểm vụ ồn ào năm 2023. Ảnh: Florasis

Ba năm sau, Hoa Tây Tử vẫn kể câu chuyện cũ, nhưng ở nơi khác: quầy Isetan, kệ Takashimaya, gian hàng Ginza, LazMall và TikTok Shop ở Đông Nam Á. Người phụ nữ ở Tokyo hay TP.HCM mở hộp phấn hoa sen hôm nay vẫn nhận được đúng cảm giác mà người phụ nữ ở Hàng Châu nhận được năm 2019.

Cushion phiên bản hoa sen giới hạn của Hoa Tây Tử. Ảnh: Florasis

Bài học Hoa Tây Tử để lại cho cả ngành không phải là đừng bán giấc mơ. Đó là khi đã bán giấc mơ, thương hiệu không được phép để khách hàng cảm thấy mình không xứng với nó.