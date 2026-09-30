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Chiến lợi phẩm quý giá khi lính Nga thu được tên lửa APKWS còn nguyên vẹn

Bạch Dương
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Việc thu giữ tên lửa APKWS sẽ giúp Nga khắc chế loại vũ khí này, hoặc chế tạo sản phẩm tương tự.

Chiến lợi phẩm qúy giá: Tên lửa APKWS Nga thu được năm 2026 - Ảnh 1.

Lần đầu tiên, binh lính Quân đội Nga nhận được một chiến lợi phẩm vô cùng quý giá, đó là một quả rocket Hydra 70 do Mỹ sản xuất, được trang bị hệ thống dẫn đường APKWS, cũng do nước này phát triển.

Hệ thống APKWS biến loại rocket 70mm không điều khiển thành một quả tên lửa giá rẻ nhưng vẫn sở hữu độ chính xác cao, có khả năng tấn công cả mục tiêu trên mặt đất và trên không.

Đầu dò của quả đạn được dẫn hướng bằng chùm tia laser. Loại đạn này có thể được triển khai từ nhiều loại máy bay chiến đấu và trực thăng, cũng như từ các bệ phóng di động gắn trên phương tiện cơ giới như xe bọc thép hạng nhẹ Humvee.

Hiện Mỹ đã cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine một lượng lớn tên lửa APKWS. Chúng được sử dụng chủ yếu để chống lại máy bay không người lái, tuy nhiên cũng ghi nhận có một vài trường hợp đảm nhiệm vai trò đạn tấn công.

Chiến lợi phẩm qúy giá: Tên lửa APKWS Nga thu được năm 2026 - Ảnh 2.

Binh sĩ Nga thu được một tên lửa APKWS còn hầu như nguyên vẹn.

Tên lửa APKWS có chiều dài 1,87m và đường kính 70mm. Tốc độ của quả đạn lên tới 3.600km/h. Tầm bắn khi phóng từ trực thăng lên đến 5.000m, và từ máy bay cánh cố định là 11.000m. Trọng lượng chiến đấu toàn phần của APKWS chỉ 15kg.

Loại vũ khí này tương đối rẻ tiền, giá thành ước tính chỉ khoảng 30.000 USD/quả. Việc thu giữ và nghiên cứu loại tên lửa này sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích cho Quân đội Nga, chắc chắn sẽ có ích trong tương lai.

Trước mắt, các kỹ sư có thể nghiên cứu phương pháp dẫn bắn, bước sóng của chùm tia laser sử dụng để dẫn đường nhằm gây nhiễu và thậm chí tiến tới chế tạo bản sao.

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Tags

APKWS

Ukraine

Hydra 70

quân đội Nga

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