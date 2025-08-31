Theo nguồn tin của cổng thông tin Axios, Hoa Kỳ đã điều động một lực lượng hải quân hùng hậu gồm một cụm tàu đổ bộ tấn công, một biên đội tàu khu trục, cùng một tàu ngầm hạt nhân đến vùng Caribbean, ngoài khơi Venezuela, mang theo lực lượng hùng hậu khoảng 4500 binh sĩ.

Theo cổng thông tin này, việc lực lượng quân sự lớn của Hoa Kỳ hiện diện ngoài khơi Venezuela đã đẩy hai nước bên bờ vực của cuộc khủng hoảng quân sự tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại.

Trước đó, mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump đã điều 8 tàu chiến với 4.500 quân trên tàu đã được triển khai đến khu vực này, bao gồm ba tàu đổ bộ, một tuần dương hạm, ba tàu khu trục tên lửa dẫn đường và ít nhất một tàu ngầm tấn công.

Theo Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết, một phần quan trọng trong nhóm tàu này là tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp USS Iwo Jima (LHD-7), tàu đổ bộ USS San Antonio (LPD-17) và USS Fort Lauderdale (LPD 28), mang theo 4.500 quân nhân Hoa Kỳ, trong đó có 2.200 lính thủy đánh bộ.

Ngoài ra, còn có tuần dương hạm USS Lake Erie (CG-70), khu trục hạm USS Gonzalez (DDG 66), cùng hai khu trục hạm lớp Arleigh Burke khác, cùng ít nhất một tàu ngầm tấn công hạt nhân là chiếc USS Newport News (SSN-750) cũng đã hiện diện trong vùng biển Caribbean.

Ngoài ra, giới chức Mỹ cho biết thêm quân đội nước này cũng đã điều máy bay do thám P-8 tới khu vực Caribbean để thu thập thông tin tình báo, dù các máy bay này hoạt động trên vùng biển quốc tế.

Nhiệm vụ này chính thức được coi là một chiến dịch “nỗ lực chống băng nhóm ma túy Venezuela”, nhưng những lời lẽ của Nhà Trắng lại cho thấy một mục tiêu rộng lớn hơn.

Thư ký báo chí Carolyn Leavitt cho biết, Hoa Kỳ coi Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro không phải là nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela.

Chính quyền của ông Trump gần đây tăng gấp đôi tiền thưởng lên 50 triệu USD để bắt ông Maduro và đưa ra xét xử với cáo buộc buôn ma túy, trong khi đó, Tổng thống Maduro bác bỏ mọi cáo buộc của Mỹ, cho rằng người đồng cấp Trump đang tìm cách thay đổi chế độ chính trị ở Venezuela.

Một quan chức chính quyền của ông Trump thậm chí đã so sánh tình hình này với chiến dịch xâm lược Panama năm 1989, bắt giữ Tổng thống Manuel Noriega. Thời điểm đó, Hoa Kỳ cũng đã cáo buộc ông Noriega là thủ lĩnh tội phạm có tổ chức (buôn bán ma túy, bắt cóc, tống tiền, rửa tiền…) và cũng trao giải thưởng bắt giữ ông này lên tới trị giá 1 triệu dollars.

“Tổng thống [Donald Trump] đã yêu cầu một số phương án. Ông Maduro phải chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ” - một nguồn tin trong chính quyền Washington nhấn mạnh.

Một cố vấn khác của Tổng thống Trump đã lên tiếng gay gắt: “Để Maduro nắm quyền ở Venezuela cũng giống như đưa Jeffrey Epstein lên làm hiệu trưởng một trường mẫu giáo”.

[Jeffrey Edward Epstein (20 tháng 1 năm 1953 - 10 tháng 8 năm 2019) là một nhà tài chính và tội phạm tình dục bị kết án người Mỹ, nổi tiếng với cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên].

Mặc dù Washington chưa chính thức xác nhận kế hoạch can thiệp vũ trang và mặc dù được coi là khó xảy ra, nhưng một số nguồn tin thừa nhận rằng phương án này đang được thảo luận.