Hải quân Mỹ đang tiến hành điều động 8 tàu chiến tới vùng biển Caribe và Thái Bình Dương, gần một số quốc gia Trung Mỹ và Nam Mỹ. Đây là mức độ tăng cường lực lượng đáng kể đối với một khu vực vốn hiếm khi chứng kiến quy mô hiện diện quân sự lớn như vậy của Mỹ, Washington Post đưa tin ngày 27/8.

Trước đó, Venezuela hôm 26/8 đã điều động các tàu chiến và máy bay không người lái tuần tra dọc theo bờ biển nước này, sau khi Mỹ triển khai 3 tàu khu trục tới khu vực nhằm gây áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Trong một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino tuyên bố quyết định triển khai máy bay không người lái với quy mô "đáng kể", đồng thời tiến hành tuần tra dọc bờ biển Caribe, bao gồm cả "các tàu lớn hơn ở phía bắc trong vùng lãnh hải của chúng ta".

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Washington, vốn đã điều 3 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường cùng 4.000 lính thủy đánh bộ tới gần Venezuela vào tuần trước nhằm mục đích đối phó với hoạt động buôn bán ma túy.

Cáo buộc của Mỹ

Kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 1, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích Venezuela, chủ yếu nhắm vào hoạt động của các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia đầy quyền lực tại quốc gia Nam Mỹ này.

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Donald Trump cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có liên quan đến hoạt động buôn bán cocaine và hợp tác với các băng nhóm ma túy.

Washington cũng thông báo đã tăng gấp đôi mức thưởng cho việc bắt giữ hoặc truy tố ông Maduro với các cáo buộc liên quan đến ma túy, từ 25 triệu USD lên 50 triệu USD. Ngoài ra, Mỹ còn treo thưởng 25 triệu USD cho việc bắt giữ hoặc truy tố Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello.

Các quan chức Mỹ cáo buộc ông Maduro cùng một số thành viên trong chính phủ của ông đứng đầu đường dây buôn bán cocaine mang tên Cartel de los Soles, tổ chức mà Washington đã liệt vào danh sách khủng bố.

Ông Maduro đã bác bỏ mọi cáo buộc từ phía Mỹ, đồng thời cho rằng Washington đang tìm cách thay đổi chế độ tại Venezuela.

Venezuela tuyển mộ hàng trăm nghìn dân quân

Trong 1 chương trình truyền hình, ông Maduro khẳng định đất nước ông — không giống như nước láng giềng Colombia — "không có các cánh đồng trồng coca và không sản xuất cocaine".

Ông Maduro cũng chỉ trích chính phủ Mỹ vì không giải quyết vấn đề tiêu thụ ma túy trong nước, đồng thời huy động hàng trăm nghìn thành viên dân quân địa phương nhằm tăng cường an ninh quốc gia.

Cuối tuần qua, hàng nghìn công chức, nội trợ và người nghỉ hưu đã xếp hàng tại thủ đô Caracas để gia nhập lực lượng dân quân sau khi ông Maduro kêu gọi người dân đáp trả cái mà ông gọi là những "mối đe dọa phi lý" từ phía Mỹ.

Hôm 26/8, chính phủ Venezuela đã gửi kiến nghị lên Liên Hợp Quốc, đề nghị cơ quan này can thiệp vào tranh chấp bằng cách yêu cầu "ngừng ngay lập tức việc triển khai quân sự của Mỹ tại vùng Caribe".

Trước đó một ngày, Venezuela thông báo sẽ triển khai 15.000 binh sĩ tới biên giới với Colombia nhằm chống lại nạn buôn bán ma túy.

"Venezuela là vùng lãnh thổ trong sạch, không có buôn bán ma túy," ông Maduro khẳng định trong 1 chương trình truyền hình, "...không có cây coca, không! Không có sản xuất cocaine."

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello cho biết lực lượng quân đội sẽ được triển khai nhằm tăng cường an ninh tại các bang Zulia và Tachira, giáp biên giới Colombia.

"Tại đây, chúng tôi có chống lại nạn buôn bán ma túy, chúng tôi đấu tranh với các băng nhóm ma túy trên mọi mặt trận", ông nói thêm, đồng thời công bố con số 53 tấn ma túy đã bị thu giữ kể từ đầu năm.